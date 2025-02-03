【豪州】

小売売上高（インフレ調整前）（2024年 第4四半期）09:30

予想 0.8% 前回 0.5%（前期比)



小売売上高（12月）09:30

予想 -0.3% 前回 0.8%（前月比)



【中国】

財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45

予想 50.6 前回 50.5（財新製造業PMI)



【トルコ】

消費者物価指数（1月）16:00

予想 N/A 前回 1.03%（前月比)

予想 N/A 前回 44.38%（前年比)



【香港】

小売売上高（12月）17:30

予想 N/A 前回 -7.3%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 -8.3%（数量・前年比)



実質ＧＤＰ(速報)（2024年 第4四半期）17:30

予想 N/A 前回 -1.1%（前期比)

予想 N/A 前回 1.8%（前年比)



【スイス】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）17:30

予想 N/A 前回 48.4（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55

予想 44.1 前回 44.1（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00

予想 46.1 前回 46.1（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）19:00

予想 -0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)

予想 2.7% 前回 2.7%（コア・前年比)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30

予想 48.2 前回 48.2（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45

予想 50.1 前回 50.1（製造業PMI・確報値)



建設支出（12月）4日00:00

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)



ISM製造業景気指数（1月）4日00:00

予想 49.1 前回 49.2（49.3から修正）（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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