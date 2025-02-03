【豪州】
小売売上高（インフレ調整前）（2024年 第4四半期）09:30
予想　0.8%　前回　0.5%（前期比)

小売売上高（12月）09:30
予想　-0.3%　前回　0.8%（前月比)

【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45
予想　50.6　前回　50.5（財新製造業PMI)

【トルコ】
消費者物価指数（1月）16:00
予想　N/A　前回　1.03%（前月比)　
予想　N/A　前回　44.38%（前年比)

【香港】
小売売上高（12月）17:30
予想　N/A　前回　-7.3%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　-8.3%（数量・前年比)

実質ＧＤＰ(速報)（2024年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　-1.1%（前期比)
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）17:30
予想　N/A　前回　48.4（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想　44.1　前回　44.1（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00
予想　46.1　前回　46.1（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）19:00
予想　-0.3%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)　
予想　2.7%　前回　2.7%（コア・前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30
予想　48.2　前回　48.2（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45
予想　50.1　前回　50.1（製造業PMI・確報値)

建設支出（12月）4日00:00
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)

ISM製造業景気指数（1月）4日00:00
予想　49.1　前回　49.2（49.3から修正）（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります