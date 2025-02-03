Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¤Î¡È¿À¡¹¤·¤µ¡É¤È¡ÈÄË¤ß¡É¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¡¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¿´¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ï¡¢Ê¹¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Í¡×
»²¹Í¡§ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ö¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¡¡¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¶²¤í¤·¤¤¡£²èÌÌ¤«¤éÉº¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Å¤¤Æ÷¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ê¤Î¤Ë¤ª²Û»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ä¡Ä¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤½ý¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Þ¤ÇË½¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¾Ç¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥·¥ç¥Ã¥¯ÎÅË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤ÇÌþ¤·¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÇò°æ°ª¡ÊÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ë¤ÏÍÎ²Û»Òºî¤ê¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢Âçºå¤ÇÌ´¤À¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤¬¡¢·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ê5Ç¯¤ÇÅ¹¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿º´ÅÏÃ«¿¿ÆàÈþ¡Ê±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤À¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÈà½÷¤ÏÊÄÅ¹¤·¤¿ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¿ßË¼¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤ò³«¤¯¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢Çò°æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº´ÅÏÃ«¤ÎÌÅ¡¦ÌÀÆü¹á¡ÊÂç¶¶°´¡Ë¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âè1½µ¤Ç¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î½ç»Ò¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤¬¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ë¥È¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤ËËþÂ¤¬¤¤¤«¤º¡¢½ç»Ò¤ÏÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤¬ÄÌ¤¦ÌÀÎ§Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»³ÅÄ¤è¤Í¤ò¹¥±é¤·¤¿ÅÚµï¡£¤è¤Í¤ÎÃËÁõ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½ç»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹ー¥Ä¤Ï¿´¤Î³»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥Ó¥·¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ï´°Á´Ìµ·ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦ー¥Þ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ÎÈà½÷¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¿Í°ìÇÜÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº´ÅÏÃ«¤ÈÇò°æ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª²Û»Òºî¤ê¤ÏÀµ³Î¤µ¤È¥¹¥Ôー¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºî¶È¤À¡£¾¯¤·¤Ç¤âÊ¬ÎÌ¤ä¼ê½ç¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÌ£¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾å¤Ë¡¢¹ï°ì¹ï¤È¾õÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©ºà¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È»¨¤Ëºî¤Ã¤¿¤éÂçÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤ä´°À®ÉÊ¤Ëºî¤ê¼ê¤ÎÀ³Ê¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¡¢¿´¤ÎÀ¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ì¤Ä¤ÎÃ£À®´¶¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Àº¿À²Ê¤Îºî¶ÈÎÅË¡¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÀÆü¹á¤Ï¼«Ê¬¤Î´µ¼Ô¤¿¤Á¤Ëº´ÅÏÃ«¤Î¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º´ÅÏÃ«¤âÇò°æ¤â¿´Íý¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¤¢¤ë¼ï¡¢´í¸±¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤¹¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´¶¾ð¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÁÇ¿Í¡£ÆÃ¤ËÇò°æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤âÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì´ÇË¤ì¤Æ¼Ú¶â¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µëÎÁ¤¬½Ð¤ë½ç»Ò¤òÈæ¤Ù¡¢¡Ö½ç»Ò¤µ¤ó¡¢´Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº´ÅÏÃ«¤ËÎí¤¹¥·ー¥ó¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î¾õ¶·¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤ÈÂ¾¼Ô¤Î¶ì¤·¤ß¤ò·Ú¤ó¤¸¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¥Þ¥·¤À¤È°Â¿´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Çò°æ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤»¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡Âè2½µ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥é¤òºî¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦½©»³ÀÅ¡ÊÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ë¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬Çò°æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËNetflx¥·¥êー¥º¡ØFirst Love ½éÎø¡Ù¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯±²Ãæ¤Ë¤¤¤ëÌÚ¸Í¤Ï¤½¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê±éµ»¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤É¤³¤«Ã£´Ñ¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¾å¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥µー¤ÎÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£²ó±é¤¸¤ëÀÅ¤Ï°ã¤¦¡£¤½¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ï°¦¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤ä·ÚÇö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÇò°æ¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤ª²Û»Òºî¤ê¤â²»³ÚÀ©ºî¤â¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤À¡£°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤ª²Û»Ò¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Çò°æ¤È¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿ÀÅ¡£2¿Í¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢º¬ËÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ìþ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î1¥«·îÈ¾Á°¤«¤éÀ½²Û»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç¤ª²Û»Òºî¤ê¤ËÄ©¤ó¤ÀÏ¡ÐÇ¡£ÆÃ¤ËÇò°æ¤¬Ìë¤Î¿ßË¼¤Ç¥ª¥Ú¥é¤òºî¤ë¥·ー¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¿À¡¹¤·¤¯¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢º£¤Ë¤âÄ¥¤êµÍ¤á¤¿»å¤¬ÀÚ¤ì¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇò°æ¤Î¥ª¥Ú¥é¤ò¿©¤Ù¡¢¡ÖÇò°æ¤µ¤ó¤Î¥±ー¥¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÀÅ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇò°æ¼«¿È¤â¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£º´ÅÏÃ«¤Î¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çò°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥»¥é¥Ôー¡É¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¡¢º´ÅÏÃ«¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÉÔÌÀ¤À¡£Á´¤Æ¤¬Ææ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯°ú¤Ç±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤â¡¢¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤â¡¢²»ÃÔ¤Ç¾å¼ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¡¢Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ò´µ¯¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤¹¤é»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î¿´¤Î½ý¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëº´ÅÏÃ«¡£Èà½÷¤â¡¢¥Ó¥¿ー¡õ¥¹¥¦¥£ー¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯Éî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë