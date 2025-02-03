オサスナvsソシエダ 試合記録
【ラ・リーガ第22節】(Estadio El Sadar)
オサスナ 2-1(前半1-0)ソシエダ
<得点者>
[オ]アンテ・ブディミル2(34分、74分)
[ソ]オーリ・オスカールソン(90分+4)
<警告>
[オ]ルーカス・トロ(16分)、ビセンテ・モレノ(45分+1)、アンテ・ブディミル(63分)、セルヒオ・エレーラ(70分)
[ソ]イゴール・スベルディア(39分)、ジョン・アンデル・オラサガスティ(59分)、ルカ・スチッチ(90分+6)
観衆:21,678人
└低調続くソシエダ、久保建英の加入前21-22シーズン以来のラ・リーガ3連敗
オサスナ 2-1(前半1-0)ソシエダ
<得点者>
[オ]アンテ・ブディミル2(34分、74分)
[ソ]オーリ・オスカールソン(90分+4)
<警告>
[オ]ルーカス・トロ(16分)、ビセンテ・モレノ(45分+1)、アンテ・ブディミル(63分)、セルヒオ・エレーラ(70分)
[ソ]イゴール・スベルディア(39分)、ジョン・アンデル・オラサガスティ(59分)、ルカ・スチッチ(90分+6)
観衆:21,678人
└低調続くソシエダ、久保建英の加入前21-22シーズン以来のラ・リーガ3連敗