【ラ・リーガ第22節】(Estadio El Sadar)

オサスナ 2-1(前半1-0)ソシエダ

<得点者>

[オ]アンテ・ブディミル2(34分、74分)

[ソ]オーリ・オスカールソン(90分+4)

<警告>

[オ]ルーカス・トロ(16分)、ビセンテ・モレノ(45分+1)、アンテ・ブディミル(63分)、セルヒオ・エレーラ(70分)

[ソ]イゴール・スベルディア(39分)、ジョン・アンデル・オラサガスティ(59分)、ルカ・スチッチ(90分+6)

観衆:21,678人

低調続くソシエダ、久保建英の加入前21-22シーズン以来のラ・リーガ3連敗