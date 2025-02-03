スタッド・ランスvsナント 試合記録
【フランス・リーグアン第20節】(Stade Auguste-Delaune)
スタッド・ランス 1-2(前半1-1)ナント
<得点者>
[ス]オウンゴール(45分+1)
[ナ]マティス アルビーヌ(42分)、モスタファ・モハメド(70分)
<退場>
[ス]ジョセフ・オクム(90分+4)
<警告>
[ス]ノア・サンギ(80分)、セドリック・キプレ(90分+3)、ジョセフ・オクム2(90分+4、90分+4)
[ナ]モスタファ・モハメド(71分)、ジョアン ルプナン(81分)、ニコラ パロワ(89分)
└スタッド・ランスのリーグ戦未勝利は9試合に…ナントに敗れてホームで約4か月勝利なし
スタッド・ランス 1-2(前半1-1)ナント
<得点者>
[ス]オウンゴール(45分+1)
[ナ]マティス アルビーヌ(42分)、モスタファ・モハメド(70分)
<退場>
[ス]ジョセフ・オクム(90分+4)
<警告>
[ス]ノア・サンギ(80分)、セドリック・キプレ(90分+3)、ジョセフ・オクム2(90分+4、90分+4)
[ナ]モスタファ・モハメド(71分)、ジョアン ルプナン(81分)、ニコラ パロワ(89分)
└スタッド・ランスのリーグ戦未勝利は9試合に…ナントに敗れてホームで約4か月勝利なし