＜個人投資家の予想＞ 02月03日 04時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6701) ＮＥＣ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム
(3912) モバファク 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
(7844) マーベラス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6701) ＮＥＣ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム
(3912) モバファク 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
(7844) マーベラス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS