¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ¡¡ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Î¥Á¡¼¥àµß¤¨¤ºº£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¡ÄÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôÂè22Àá¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É1¡¼2¥ª¥µ¥¹¥Ê¡Ê2025Ç¯2·î2Æü¡¡¥Ñ¥ó¥×¥í¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê23¡Ë¤¬2Æü¡¢Å¨ÃÏ¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤à¥Á¡¼¥à¤òµß¤¨¤º¡£ÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸åÈ¾33Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£»î¹ç¤â1¡¼2¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡ËPAOKÀï¡Ê¡û2¡¼0¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤À¤¬¡¢Ãæ2Æü¤È¤Ê¤ë¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾34Ê¬¡¢FW¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¤Ë¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¼ºÅÀ¡£0¡¼1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¹¥µ¡ÅþÍè¡£MF¥¹¥Á¥Ã¥Á¤ÎÉâ¤µå¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥ª¥¹¥«¥ë¥½¥ó¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÊü¤Ä¤â¡¢Âç¤¤¯¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£
¡¡Æ±29Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓFW¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¤Ë2ÅÀÌÜ¤òµö¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢ÇÔ¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¥ª¥¹¥«¥ë¥½¥ó¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â1ÅÀµÚ¤Ð¤º¡£¤³¤ì¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ïºòµ¨½ªÈ×¤«¤é14»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡Ê2Ê¬¤±12ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤âÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¡£Á°È¾29Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤¬FW¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤º¡£Æ±43Ê¬¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤ï¤ºÌ£Êý¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£Àä¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬Áê¼êGK¤ËÂ¤ÇËÉ¤¬¤ì¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡£0¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿Æ±33Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£