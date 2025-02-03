【なだれ注意報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前4時26分に、なだれ注意報を長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村などに発表（雪崩注意報）
北部、中部では、3日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、3日までなだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■中野市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■飯山市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■白馬村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■小谷村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■高山村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■山ノ内町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■木島平村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■野沢温泉村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■信濃町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■小川村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■飯綱町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■栄村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒