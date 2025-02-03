[2.2 ラ・リーガ第22節](Estadio El Sadar)

※26:30開始

<出場メンバー>

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 3 フアン・クルス

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 22 エンゾ・ボヨモ

DF 24 アレハンドロ・カテナ

MF 6 ルーカス・トロ

MF 7 ホン・モンカヨラ

MF 10 アイマール・オロス

FW 11 キケ・バルハ

FW 14 ルベン・ガルシア

FW 17 アンテ・ブディミル

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

GK 32 D. Stamatakis

DF 4 ウナイ・ガルシア

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 15 ルベン・ペーニャ

MF 8 パブロ・イバニェス

MF 16 モイ・ゴメス

MF 18 イケル・ムニョス

MF 23 アベル・ブレトネス

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 19 ブライアン・サラゴサ

FW 20 ホセ・アルナイス

監督

ビセンテ・モレノ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 12 ハビ・ロペス

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 14 久保建英

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 アルセン・ザハリャン

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 23 ブライス・メンデス

MF 28 パブロ・マリン

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります