オサスナvsソシエダ スタメン発表
[2.2 ラ・リーガ第22節](Estadio El Sadar)
※26:30開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 3 フアン・クルス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
FW 11 キケ・バルハ
FW 14 ルベン・ガルシア
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 32 D. Stamatakis
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 15 ルベン・ペーニャ
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 イケル・ムニョス
MF 23 アベル・ブレトネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 19 ブライアン・サラゴサ
FW 20 ホセ・アルナイス
監督
ビセンテ・モレノ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
監督
イマノル・アルグアシル
※26:30開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 3 フアン・クルス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
FW 11 キケ・バルハ
FW 14 ルベン・ガルシア
FW 17 アンテ・ブディミル
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 32 D. Stamatakis
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 15 ルベン・ペーニャ
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 イケル・ムニョス
MF 23 アベル・ブレトネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 19 ブライアン・サラゴサ
FW 20 ホセ・アルナイス
監督
ビセンテ・モレノ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります