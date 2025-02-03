＜個人投資家の予想＞ 02月03日 02時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6701) ＮＥＣ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(3912) モバファク 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
(7844) マーベラス 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6701) ＮＥＣ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(3912) モバファク 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
(7844) マーベラス 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS