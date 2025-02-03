＜個人投資家の予想＞ 02月03日 02時 ＜個人投資家の予想＞ 02月03日 02時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(219A) ハートシード 東証グロース

(2586) フルッタ 東証グロース

(3825) リミックス 東証スタンダード

(6920) レーザーテク 東証プライム

(6701) ＮＥＣ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7974) 任天堂 東証プライム

(3912) モバファク 東証スタンダード

(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード

(7844) マーベラス 東証プライム

(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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