ミランvsインテル スタメン発表
[2.2 セリエA第23節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 32 カイル・ウォーカー
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 49 G. De Pieri
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 32 カイル・ウォーカー
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 49 G. De Pieri
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります