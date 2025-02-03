アーセナルvsマンチェスター・C スタメン発表
[2.2 プレミアリーグ第24節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 33 スコット・カーソン
DF 22 Vitor Reis
DF 45 A. Khusanov
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 33 スコット・カーソン
DF 22 Vitor Reis
DF 45 A. Khusanov
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります