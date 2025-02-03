[2.2 フランス・リーグアン第20節](Stade Auguste-Delaune)

※25:15開始

<出場メンバー>

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 23 オーレリオ・ブタ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 7 伊東純也

MF 11 アミン・サラマ

MF 15 マーシャル・ムネツィ

MF 30 ジョン・パトリック

FW 17 中村敬斗

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 3 関根大輝

DF 31 M. Jeng

DF 55 ノア・サンギ

MF 72 アマドゥ・コネ

MF 86 E. Zabi

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 73 I. Orazi

FW 74 ニアマ・シソコ

監督

ルカ・エルスネル

[ナント]

先発

GK 16 アントニー ロペス

DF 3 二コラ コッザ

DF 4 ニコラ パロワ

DF 21 ジャン=シャルル カステレット

DF 24 S. Sow

MF 5 ペドロ チリベジャ

MF 8 ジョアン ルプナン

MF 11 マルキュス ココ

MF 27 モーゼス サイモン

MF 31 モスタファ・モハメド

FW 39 マティス アルビーヌ

控え

GK 30 パトリック・カールグレン

GK 50 H. Barbet

DF 41 M. Acapandié

DF 98 ケルバン・アミアン

MF 17 ジャン・フィリップ・グバミン

MF 25 フローラン・モレ

MF 59 D. Assoumani

MF 66 L. Leroux

FW 62 H. Guirassy

監督

アントワン コンブアレ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります