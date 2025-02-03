スタッド・ランスvsナント スタメン発表
[2.2 フランス・リーグアン第20節](Stade Auguste-Delaune)
※25:15開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 11 アミン・サラマ
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 30 ジョン・パトリック
FW 17 中村敬斗
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 3 関根大輝
DF 31 M. Jeng
DF 55 ノア・サンギ
MF 72 アマドゥ・コネ
MF 86 E. Zabi
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 73 I. Orazi
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
ルカ・エルスネル
[ナント]
先発
GK 16 アントニー ロペス
DF 3 二コラ コッザ
DF 4 ニコラ パロワ
DF 21 ジャン=シャルル カステレット
DF 24 S. Sow
MF 5 ペドロ チリベジャ
MF 8 ジョアン ルプナン
MF 11 マルキュス ココ
MF 27 モーゼス サイモン
MF 31 モスタファ・モハメド
FW 39 マティス アルビーヌ
控え
GK 30 パトリック・カールグレン
GK 50 H. Barbet
DF 41 M. Acapandié
DF 98 ケルバン・アミアン
MF 17 ジャン・フィリップ・グバミン
MF 25 フローラン・モレ
MF 59 D. Assoumani
MF 66 L. Leroux
FW 62 H. Guirassy
監督
アントワン コンブアレ
※25:15開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 11 アミン・サラマ
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 30 ジョン・パトリック
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 3 関根大輝
DF 31 M. Jeng
DF 55 ノア・サンギ
MF 72 アマドゥ・コネ
MF 86 E. Zabi
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 73 I. Orazi
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
ルカ・エルスネル
[ナント]
先発
GK 16 アントニー ロペス
DF 3 二コラ コッザ
DF 4 ニコラ パロワ
DF 21 ジャン=シャルル カステレット
DF 24 S. Sow
MF 5 ペドロ チリベジャ
MF 8 ジョアン ルプナン
MF 11 マルキュス ココ
MF 27 モーゼス サイモン
MF 31 モスタファ・モハメド
FW 39 マティス アルビーヌ
控え
GK 30 パトリック・カールグレン
GK 50 H. Barbet
DF 41 M. Acapandié
DF 98 ケルバン・アミアン
MF 17 ジャン・フィリップ・グバミン
MF 25 フローラン・モレ
MF 59 D. Assoumani
MF 66 L. Leroux
FW 62 H. Guirassy
監督
アントワン コンブアレ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります