BE:FIRST、アグレッシヴなダンスチューン「Spacecraft」先行配信スタート
BE:FIRST / Spacecraft -Official Audio-
7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2月5日発売のニューシングル「Spacecraft / Sailing」より、「Spaceraft」が2月3日先行配信となった。
【動画】BE:FIRST / Spacecraft -Official Audio-「Spacecraft」は、2024年12月21日にバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、東名阪福計９公演を回る「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“」の為に書き下ろされた新曲。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し初参加のプロデューサーSAS (INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR (INIMI)とSKY-HIがコライトで制作。
BE:FIRSTの活動の勢いそのままに、「この地球ごと全部ひっくり返す」奇想天外、予想不能な展開が襲いかかるスペイシーでアブストラクトなトラックと、更に磨きの掛かった唯一無二の声の存在感で創り上げた、BE:FIRSTの真骨頂と言えるアグレッシヴなダンスチューン。
YouTubeでは「Spacecraft」のOfficial Audio映像が公開。本日20時にはMusic Videoのプレミア公開が予告されている。
ニューシングル「Spacecraft / Sailing」は、「Spacecraft」に加えTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、RYOKIが俳優 三山凌輝として主演を務める2025年2月7日(金)公開予定の映画「誰よりもつよく抱きしめて」の主題歌「誰よりも」や、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾として「BMSG FES’24」でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。
MV盤には、「Spacecraft」「Sailing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年8月18日(日)に開催された「SUMMER SONIC 2024」の模様を完全収録。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と未公開のBehind The Scenes映像が収録される豪華内容となっている。＜BE:FIRST / Spacecraft -Streaming & Download-＞https://BEFIRST.lnk.to/Spacecraft_SailingBE:FIRST / SpacecraftLyrics : SKY-HI, SHUNTOMusic : SAS, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, SAS (INIMI), LOAR (INIMI)Choreographer : SOTA (BE:FIRST)