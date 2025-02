【ガンダムポテコ】2月3日 発売価格:オープン

バンダイは、コラボ商品「ガンダム ポテコ」を2月3日に発売する。価格はオープン。

「ガンダムポテコ」は、東ハトのスナック菓子「ポテコ」と「機動戦士ガンダム」シリーズがコラボレーションした新商品。「ポテコ(ブラックペッパー味)」にシール1枚が付属する。付属のシールは、アタリシール1種を含む全25種類が用意されている。なおアタリシールには、本製品限定オリジナル描き起こしイラストが採用されている。

【ガンダムポテコ】

イメージ

【ガンダム ポテコ】

・シール1枚(全25種/うちアタリシール1種)

・「ポテコ(ブラックペッパー味)」23g

「アタリシール」で「特製シールファイル」がもらえるキャンペーン実施

計2,000名を対象に、「アタリシール」が入っていたら必ず「特製シールファイル」がもらえるキャンペーンも実施される。応募期間は2月3日から4月30日まで。

□キャンペーンページ

