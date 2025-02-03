“イカ娘”作者の新連載は小悪魔婦警モノ！ 「週刊ヤングマガジン10号」本日発売巻中カラーには新連載第2回の「伍と碁」が登場
【週刊ヤングマガジン 2025年10号】
2月3日 発売
価格：510円
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
2月3日 発売
価格：510円
講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年10号」を本日2月3日に発売する。価格は510円。
同号では、「侵略！イカ娘」や「あつまれ！ふしぎ研究部」で知られる安部真弘氏が初登場。新連載「アクマでふけい！」が巻頭カラーで掲載される。
また巻中カラーには、新連載第2回の「伍と碁」や第1巻再重版＆第2巻即重版の「アマチュアビジランテ」が登場。
そのほか、雁木万里氏の描く兄妹物語「妹は知っている」や完結まで残り3話の「MFゴースト」、実写映画が公開中の「アンダーニンジャ」、3月22日にグッズが販売される「ゴールデンマン」も掲載される。【アクマでふけい！】 【伍と碁】 【妹は知っている】 【アマチュアビジランテ】 【MFゴースト】 【アンダーニンジャ】 【ゴールデンマン】
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