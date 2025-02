ËÌ»³¹¨¸÷¡¢3rd Single¡ÖJust Like That¡×È¯Çä¡ªCD½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¼ýÏ¿

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回生産限定盤Aには「乱心-RANSHIN-」、初回生産限定盤Bには「NE:0 era」のライブ音源がボーナストラックとして収録

北山宏光の2月3日から発売される、最新Single CD「Just Like That」のCD初回生産限定盤に、2024年9月から12月に実施した『ZOO』TOURより、神奈川(ぴあアリーナMM)公演のライブ音源がボーナストラックに収録していることがサプライズ発表された。あわせてDigital EP『Just Like That -Special Edition-』も2月3日からリリースが開始されている。

本作品は、かねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた「Just Like That」、そしてファン人気の高い「DON‘T WANNA DIE」の2曲に加えて、バンドサウンドに北山宏光の艶っぽい歌声を乗せたメロウなナンバーから今作も自身で作詞を手がけた情熱がダイレクトに伝わるエネルギッシュな楽曲まで全6曲を収録。

初回生産限定盤Aのボーナストラックは『乱心-RANSHIN- HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」LIVE at ぴあアリーナMM ver.』、初回生産限定盤Bのボーナストラックは『NE:0 era HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」LIVE at ぴあアリーナMM ver.』になる。

また発売を記念して2月3日より1週間、StationheadにてListening Party『Just Like K+』を実施。あわせて期間中毎日1名(合計7名)にここでしか手に入らない「Just Like That -Special Edition-」オリジナルアクリルスタンドをプレゼントするキャンペーンも開催される。最終日には北山宏光本人も登場する予定だ。

リリース情報

2025.02.03 ON SALE

DIGITAL EP『Just Like That-Special Edition-』

2025.02.03 ON SALE

SINGLE「Just Like That」

Listening Party『Just Like K+』on Stationhead&キャンペーン詳細ページ

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama/news/922

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama