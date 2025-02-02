¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×Èà»á¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¤¸À¤Ã¤¿º¨¤ßÀá¥ï¡¼¥É
Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µó¶ç¡¢ÆÍÁ³Èà»á¤«¤éÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£ËÜÅö¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËËÜ²»¤ä·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÈà»á¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¤¸À¤Ã¤¿º¨¤ßÀá¥ï¡¼¥É¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Çµö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¤Þ¤¿Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤â³«¤Ä¾¤Ã¤¿Èà¤«¤é¡Ø¤Ï¤¡¡Ä¡Ä¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¡Ø²¶¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌµÍý¤À¤ï¡£ÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¥Õ¥é¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î!?¡Ù¤ÈÆ¬¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â²¿¤À¤«¤·¤ã¤¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¡Øµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ 2²ó¤âÉâµ¤¤·¤¿¾å¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼è¤êÍð¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢·ùÌ£¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£Âç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£