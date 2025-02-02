¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤òÏ¢È¯¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡¡¥¹¥·¥í¡¼£Ã£Í¹ßÈÄÁûÆ°¤Î±²Ãæ
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬£²Æü¿¼Ìë¡¢£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡¡ÆüÍËÆü¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¹¥·¥í¡¼£Ã£Í¹ßÈÄÁûÆ°¤ò»×¤ï¤»¤ë°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤ËË»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯¡¢º£Æü¤Ï°ìÀÚ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¹¤¤¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¡£¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¡ØÀäÂÐ¡¢²¿¤â¸À¤¦¤Ê¡Ù¤¤¤¦¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ä¤¯¤µ¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ØÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌÜ¤òÉú¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡£²¿¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡£¡ØÀäÂÐ¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤·¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ø²¿¤Î¤³¤È¤ä¤Í¤ó¡©¡Ù¡ØÀäÂÐ¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¡£²¿¤Î¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¡¢¤ªÁ°¡©¡¡ÁÛÁü¤Ä¤«¤ó¡©¡×¤ÈËþÆ²¤Ë¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ó¤Í¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ä¤ó¤«¡£¡Ø¤Ê¤ó¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤ó¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«»öÌ³½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥¿¤ò¤è¤¯µ½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼êÄ¢¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢º£Æü¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ËþÆ²¤«¤é¡Ö¼êÄ¢¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ê¤½¤Î¼êÄ¢¤Ë¡Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼êÄ¢¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¼êÄ¢¤Ë½ñ¤¯ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡ØÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡Ù¡Ä¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
¡¡ËþÆ²¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Í¥¿¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤¢¤Î¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Õ¾¢¤¬¸µµ¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é²¿¤¦¤í¤¿¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¤«¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤¿¤é¡Ø¼¡¤Ë¾Ã¤¨¤ëÂçÊª·Ý¿Í¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£²¶¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ²¶¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¡£¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢£Ô£Ë£Ï¤ÎÌÚ²¼¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£