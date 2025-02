このおねだりは強い…! YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、かわいすぎる“かまって攻撃”で飼い主さんの仕事を邪魔する子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「こんなにキラキラした瞳でおねだりされたら何もできないよ」「自分のかわいさを絶対理解してるね」の声が続出しました。

飼い主さんの脚の間にちょこんと座り…

注目を集めたのは「the way Kitten Pudding keeps me from working to play with her」という動画。

キーボードの上に乗り、「かまってほしいニャン」とお仕事中の飼い主さんの気を引こうとしている子猫の「プリン」。飼い主さんはプリンをキーボードの上から何度か移動させ、仕事に集中したい様子です。

やがてプリンは、違うアピール方法を見つけました。飼い主さんの脚の間にちょこんと座り、つぶらな瞳を輝かせての“おねだりポーズ攻撃”。どこか寂しそうな表情がたまりません。こんなふうに見つめられたら誰も断れないですよね。

飼い主さんもプリンの“反則級”おねだりポーズにやられてしまい、ついつい頭をなでる手が止まらなくなります。「作戦成功ニャン」とご満悦な様子のプリン。

とても幸せそうなプリンですが、このままでは仕事が終わらない飼い主さんはプリンを寝かしつけることにしたよう。飼い主さんの膝の上で目をとろ〜んとさせていくプリンは、なんとも心地よさそうな表情を浮かべていて……という展開です。

視聴者も、プリンが繰り出す“かまって攻撃”のとりこになったようで、コメントの中には「もし私だったらパソコンを閉じ、仮病を使ってでもプリンとの時間にあてる」という声も。ぜひあなたも動画をチェックして、多くの人をメロメロにしたプリンのかわいさを確かめてみてくださいね。