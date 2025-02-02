¡Ö¸½Ìò¤Ç¤¤¤±¤ë¡×35ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈþµÓÇÁ¤¯à¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¾å¤â¤¬(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2·î2Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¾å¤Ï¡Ö2·î2Æü¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆü¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¹õ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ËÉáÃÊ¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£ÅÅÃì¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥«¥á¥é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀáÊ¬¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ¦¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÏÆ¦¤Þ¤¤·¤¿¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤â¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹(µ´¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¤Ê¤ó¤«¤³¤ï¤¯¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õ¥»¡¼¥é¡¼¡ß¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¡Ö¸½Ìò¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¡Ö¹õÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£