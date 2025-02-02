マンチェスター・Uvsクリスタル・パレス スタメン発表
[2.2 プレミアリーグ第24節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 8 ブルーノ・フェルナンデス
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります