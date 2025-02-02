[2.2 オランダ・エールディビジ第21節](アムステルダム・アレナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 3 A. Gaaei

DF 4 J. Hato

DF 15 Y. Baas

DF 37 ヨシプ シュタロ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 8 ケネト テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 20 ベルトラン・トラオレ

FW 23 ステーフェン ベルハイス

控え

GK 12 J. Gorter

GK 40 ディアント・ラマイ

DF 13 A. Kaplan

DF 24 ダニエレ・ルガーニ

DF 31 J. Mokio

MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン

MF 28 K. Fitz-Jim

MF 44 Y. Regeer

MF 47 G. Alders

MF 64 R. Bounida

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 29 C. Rasmussen

監督

Francesco Farioli

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

FW 14 Igor Paixão

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 21 P. Andreev

GK 39 L. Bossin

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 11 Q. Hartman

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

DF 26 G. Read

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 24 G. Zechiël

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります