アヤックスvsフェイエノールト スタメン発表
[2.2 オランダ・エールディビジ第21節](アムステルダム・アレナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 3 A. Gaaei
DF 4 J. Hato
DF 15 Y. Baas
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 ケネト テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 20 ベルトラン・トラオレ
FW 23 ステーフェン ベルハイス
控え
GK 12 J. Gorter
GK 40 ディアント・ラマイ
DF 13 A. Kaplan
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
DF 31 J. Mokio
MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン
MF 28 K. Fitz-Jim
MF 44 Y. Regeer
MF 47 G. Alders
MF 64 R. Bounida
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 29 C. Rasmussen
監督
Francesco Farioli
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 11 Q. Hartman
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 24 G. Zechiël
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
監督
ブライアン プリスケ
※22:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 3 A. Gaaei
DF 4 J. Hato
DF 15 Y. Baas
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 ケネト テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 20 ベルトラン・トラオレ
控え
GK 12 J. Gorter
GK 40 ディアント・ラマイ
DF 13 A. Kaplan
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
DF 31 J. Mokio
MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン
MF 28 K. Fitz-Jim
MF 44 Y. Regeer
MF 47 G. Alders
MF 64 R. Bounida
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 29 C. Rasmussen
監督
Francesco Farioli
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 11 Q. Hartman
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 24 G. Zechiël
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります