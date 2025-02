期待の新星！ 実力派シェフによるカウンターで楽しむ軽やかなフレンチ（東京・代官山）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代官山駅にオープンした、実力派シェフによるカウンターメインのフレンチレストラン。心地の良いライブ感を楽しんで。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Yd’or(東京・代官山)

炭火で火を入れた天草のクエと久保寺農園の野菜、アンチョビとニンニク、白ワインのソース 写真:お店から

2024年8月、代官山駅から6分ほどの場所に独創的なフレンチを楽しめる「Yd’or(イドル)」がオープンしました。シェフの金川 大輝氏は学生時代に焼鳥屋でアルバイトをして料理人を志し、18歳から21歳までとび職で活動資金をためたそう。21歳から23歳まで地元熊本のレストランで修業し、上京。「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」に選出されている赤坂のフレンチ「ライラ」で修業し、26歳で渡仏しました。フランスでは現在三つ星の「La Marine」でアレクサンドル・クイヨン氏に師事。帰国後は外苑前にあるフレンチの名店「l’intemporel」にて料理長を務めると、有名グルメガイドで2021年から2023年まで3年連続で一つ星を獲得しました。

「l’intemporel」で4年半、さまざまな経験をする中で、自身のやってみたいお店のスタイルの構想が広がり、今回の独立につながったとのことです。

店舗ロゴ 写真:お店から

新店舗は、物件を探していて代官山に目を向けた日に、以前この物件のオーナーだった方から移転の連絡が来たそう。「この物件でこの後どう?」と言われたので条件も聞かずに即決。カウンターで食材がおいしく育っていくところを見ながら食事を楽しめる、カウンターメインのフレンチレストランを作ったとのこと。同店のオープン前には有名寿司店でも修業し、カウンターでの所作や礼儀を学んでいます。

Canard roti 銀の鴨のロティ 出典:みすきすさん

メニューは「おまかせコース」22,000円のみ。「蝦夷鹿のロースト」や「銀の鴨のロティ」など食べ疲れしない肉料理は絶品。また、同店で使う魚の多くは金川氏の地元である熊本県から届けてもらっているそう。クエやスジアラ、海鰻など、旬の魚介をさまざまなアプローチで「Yd’or」ならではの一皿に昇華させます。素材の持ち味を活かした繊細で美しい料理の数々は、最初から最後まで独創的で飽きさせないと、訪れた人たちからは絶賛の声が。日本の地で、金川氏にしかできないフランス料理を堪能できます。

Matelote d’ anguille de mer 海うなぎのマトロット 出典:♡akn♡さん

客席はライブ感をたのしめるカウンター8席の他、テーブル8席、2名用の個室が1室です。コースは、平日は19時から、土日祝日は18時からの一斉スタートです。シェフのパフォーマンスや会話を楽しみつつ味わう軽やかなフレンチ。デートや大切な人との食事におすすめの、魅力的な新店です。

食べログレビュアーのコメント

Gratin a la crabe des neiges 香箱蟹のグラタン グリュイエールチーズ 出典:みすきすさん

『ランタンポレル時代はオーナーさんの志向もあり

クラシカルなフレンチスタイルでしたが

ここイドルでは「透明に素材を宿すフランス料理」を志向し

実際には素材を魅力をそのままに組み合わせ

細やかで丁寧なお仕事による繊細な技術とセンスで

多彩に、そしてより美味しく昇華させたコース

すべてのお皿で優しい味わいでかつ美味しくいただきました

私の一番好きなスタイルです

伝統のコンソメやコルドンブルーから

香箱蟹のグラタン、牛タンのブルゴーニュ風

デザートはソフトクリームスタイルのソルベまで

クラシカルからモダンなフレンチまで多彩に楽しむことができました

また、さわやかな笑顔でお客様とトークした後に

作業に入ったとたん

きりっとした表情で120%料理に集中し

的確にスーシェフに指示をする完全なオンオフ感がまたかっこいい

そのスーシェフは井上亜津希さん

ランタンポレルからの相棒で

金川シェフの指示に瞬時に反応しテキパキとお仕事するかと思うと

やはりオンオフの切り替えが素晴らしく

お客さまと接する時にはとっても可愛らしい笑顔とどこか素朴で誠実なトークが素敵

これからファンも増えることでしょう

繊細で丁寧なお仕事で

優しく美しいフレンチ・イノベがお好きな方には絶対的にオススメのお店です

予約困難店になる前にぜひ

金川&亜津希シェフに会いに行ってください』(みすきすさん)

Brebis rôti 榛名めん羊牧場 ホゲットのロティ 出典:♡akn♡さん

『コースは、おまかせ22,000円の一本です。

阿蘇ブロンドエール

シェフが熊本出身との事で、熊本のクラフトビールやクラフトサワーがありました

Flan MAITAKE & KUE 増富天空原木舞茸とクエ

舞茸のお出汁のフラン、その上には焼いた舞茸の香りを付けた鶏のコンソメスープ。

中にはゴロッとクエ。

Tartelette en HOZUKI 鬼灯のタルト

フロマージュ胡瓜ミントバジル

甘酸っぱい鬼灯とフロマージュがいい!

Hogetto en brochette 高崎榛名めん羊牧場ホゲットをタタキで

月齢12〜24ヶ月の羊のタタキ 胡瓜のマリネ

牡蠣のペーストと鱧のジュレ←これがめちゃくちゃ美味しくて一生懸命フォークで拭って食べた。

横のお客さんは皿持ち上げて飲み干してた。ワイもそうすりゃ良かった(泣)

CHRSTIAN BELLANG & FILS

これ、好きな感じ。

Caille cordon bleu ウズラのコルドンブルー

中に生ハムとカマンベールチーズ。本来は子牛のスライスだがウズラで。

手で持ってスナック感覚でむしゃむしゃかぶりついたらアラ美味しい

Pâtes de froid sauce d’aubergine スモークイクラと秋茄子の冷製パスタ

極細のパスタ 蛤のお出汁で伸ばした茄子のソース。いくらがキラキラ

自家製パンドカンパーニュとピーナッツのバター

ほぼピーナッツでつなぎにバター

うん、ほぼピーナッツ!!このままでつまみになりそう(笑)

SHIROKAJIKI au charbon sauce anchois et ail 天草本田さんのシロカワカジキ アンチョビとニンニクを使ったソース

ささみを焼くように中をレアに。小松菜はパリパリに焼いて海苔のイメージ

アンチョビとニンニクと聞くと、もっと塩辛い&ニンニク臭いのを想像するけど、それが一切なくて…美味いなー

Homard bleu et gnocchis de courge butternut オマールブルトンとバターナッツ南瓜のニョッキ

生命力が強くて、茹でた後も一尾はまだ動いてたのがびっくり

ブリンブリンのオマール!ソースも美味しい。ツルムラサキのネバネバ合わせも面白い‍

Matelote d’ anguille de mer 海うなぎのマトロット。

海水で養殖する鰻で、天然に近く骨が柔らかくなるんだとか。

そんな鰻を赤ワインで20分煮込み、炭火で焼き色付ける

トロトロの食感、脂が美味しい。ワインの酸味がよく合う

リゾットのプチプチ感もいいアクセント。

Enzyme aux myrtille 藤崎さんのブルーベリーの酵素。

お腹休め。レモングラスとミントのお茶で

おいしっ毎朝飲みたいな。思わず、ブルーベリー酵素の作り方調べた(笑)

Brebis rôti 榛名めん羊牧場 ホゲットのロティ

脂身ブリブリに見えるけど、食べると全然嫌じゃなくて美味しい!

Gelée au figue noir 石川県産黒イチジクのゼリー。

自然な甘さでイチジクの良さが全面に出てる。添えてあるクリームがまた美味い

Glaced la courge 久保寺農園の南瓜のアイスクリーム

コーンも手作りなんだって!アイスは南瓜より南瓜!!

食べ進めていくと途中からタルトタタンに変わるのも嬉しい仕掛け

挽きたてのコーヒー

このカップが絶妙に持ちやすくてすごく好き。

細身の焼きチュロスもぽりぽり食べられていい。

器が和洋折衷で面白い。

料理も和の要素を感じつつ、シェフがフランスで学んだ伝統的なものがアレンジされていたりと、独創性があって良かった』(♡akn♡さん)



※価格は税込。

※コメントは一部抜粋。

<店舗情報>◆Yd'or住所 : 東京都渋谷区猿楽町3-9 アヴェニューサイド代官山1 2FTEL : 03-6768-9446

文:佐藤明日香

