¡Ú£×£×£Å¡Û¸Íß·ÍÛà¸¸¤Î¥é¥ó¥Ö¥ëÀï½Ð¾ìá¡¡²ÖÆ»¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¥È¥Û¥Û¤Ê·ëËö
¡¡£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤ÎÃË»Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¸Íß·ÍÛ¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¥ß¥ç¡¼¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£³£°¿Í»²²Ã¤Î»þ´Öº¹Æþ¾ì¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤ÏÉúÊ¼¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¥ê¥¥·¤ÎÂ©»Ò¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥½¡Ê£³£¹¡Ë¤¬À©¤·¡¢º×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×¡Ê£´·î£±£¹¡¢£²£°Æü¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¸Íß·¤À¡££¸ÈÖÌÜ¤ËÆþ¾ì¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êµ¤¹çËþÅÀ¤ÇÎ¾·ý¤ò°®¤ê¡Ö¥¦¥Ã¥·¥ã¡¼¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥á¥í¡¦¥Ø¥¤¥º¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ÆÊ°³´¡£¤¤¤¤Ê¤ê¸Íß·¤òÇØ¸å¤«¤éµÞ½±¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£°¥¤ì¡¢¸Íß·¤Ï²ÖÆ»¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ä¡£°Õ¼±¤â¤¦¤í¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸Íß·¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥í¥¦¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹£Ç£Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÍÆÂÎ¤ò³ÎÇ§¡£¥é¥ó¥Ö¥ëÀï½Ð¾ì¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌ¿¤¸¤Æ²¿¤È¸Íß·¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë£È¤¬¡Ö¥È¥¶¥ï¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¶á´ó¤ë¤â¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤¿¸Íß·¤ÏÁ°¸åÉÔ³Ð¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¡£Æ±Âç²ñ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ð£Ð£Ö¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¼Â¶·¤Ç¤â¡ÖÀïÀþ¤Ë¤Þ¤À»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ê¤¼¤«¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ï¡¢¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂåÌò½Ð¾ì¤òÍ×ÀÁ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤·¤ì¤Ã¤È¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸Íß·¤Ë¤Ïà¸¸¤Î¥é¥ó¥Ö¥ëÀï½Ð¾ìá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤«¤é£²£°£±£¶Ç¯¤Ë£×£×£Å¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¥È¥Û¥Û¤Ê·ëËö¤Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Íß·¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ë¡¢¼«¤é¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£×£×£Å¤ËÍè¤Æ£¸Ç¯¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë°ìÊâ¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È²¿¤È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤³¤½¡¢À¤³¦ºÇÂç¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èë¤±¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£