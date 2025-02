7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが2月2日(日)、京セラドーム大阪にて4都市9公演を回るドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ”2:BE”」最終公演を迎えた。2024年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心に披露。2月5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。

Photo by ハヤシマコ (hayashi maco)ツアーファイナルとなった2月2日の公演では、4月から9つの国と地域で15公演を回るワールドツアーを控えているBE:FIRSTから、全国10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の開催決定が発表された。彼らの原点であるBESTYにドームツアー、そしてワールドツアーを経て成長した姿を届ける公演になりそうだ。そして、ドームツアーで初披露された最新曲「Spacecraft」が2月3日(月)0時より先行配信される。20時からはMusic Videoもプレミア公開される予定。「Spacecraft」は、2024年12月21日にバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、東名阪福計9公演を回る「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ”2:BE”」の為に書き下ろされた新曲。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し初参加のプロデューサーSAS(INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR(INIMI)とSKY-HIがコライトで制作。BE:FIRSTの活動の勢いそのままに、「この地球ごと全部ひっくり返す」奇想天外、予想不能な展開が襲いかかるスペイシーでアブストラクトなトラックと、更に磨きの掛かった唯一無二の声の存在感で創り上げた、BE:FIRSTの真骨頂と言える神秘的でアグレッシヴなダンスチューンとなっている。ニューシングル「Spacecraft / Sailing」は、「Spacecraft」に加えTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、RYOKIが俳優 三山凌輝として主演を務める2025年2月7日(金)公開予定の映画「誰よりもつよく抱きしめて」の主題歌「誰よりも」や、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾として「BMSG FES24」でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。MV盤には、「Spacecraft」「Sailing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年8月18日(日)に開催された「SUMMER SONIC 2024」の模様を完全収録。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と未公開のBehind The Scenes映像が収録される豪華内容となっている。<ライブ情報>全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』2025年11月1日(土)11月2日(日)【東京】有明アリーナ2025年11月8日(土)11月9日(日)【大阪】大阪城ホール2025年11月15日(土)11月16日(日)【福井】サンドーム福井2025年11月22日(土)11月23日(日)【広島】広島グリーンアリーナ2025年11月29日(土)11月30日(日)【愛知】AICHI SKY EXPO HALL A2025年12月13日(土)12月14日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館2026年1月17日(土)1月18日(日)【新潟】朱鷺メッセ2026年1月24日(土)1月25日(日)【香川】あなぶきアリーナ香川2026年1月31日(土)2月1日(日)【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ2026年2月14日(土)2月15日(日)【北海道】札幌きたえーる<リリース情報>BE:FIRSTニューシングル『Spacecraft / Sailing』2025年2月5日(水)レーベル : B-MEhttps://befirst.lnk.to/6thSingle=収録曲=1. Spacecraft2. Sailing (TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌)3. 誰よりも (映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌)4. I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/