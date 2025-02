撮影=ハヤシマコ

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが2月2日、京セラドーム大阪で4都市9公演を回るドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』最終公演を迎えた。

【写真】『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の模様

2024年8月にリリースした2ndアルバム「2:BE」を引っ提げ、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心に披露。2月5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。

ツアーファイナルとなった2月2日の公演では、4月から9つの国と地域で15公演を回るワールドツアーを控えているBE:FIRSTから、全国10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の開催決定が発表された。彼らの原点であるBESTYにドームツアー、そしてワールドツアーを経て成長した姿を届ける公演になりそうだ。

そして、ドームツアーで初披露された最新曲「Spacecraft」はこの後2月3日0時00分より先行配信される。20時00分からはMusic Videoもプレミア公開される。■セットリスト『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』SETLIST1.Slogan2.Masterplan3.SOS4.Scream5.Set Sail6.Don’t Wake Me Up7.Be Free8.Moment9.Shining One10.Selfish11.Genesis12.Metamorphose13.Mainstream14.Milli-Billi15.Guilty16.Bump Around17.BF is…18.Brave Generation19.Boom Boom Back20.Smile Again -From THE FIRST TAKE-21.誰よりも22.Sapphire23.Grow Up24.Sailing25.Glorious26.Great Mistakes27.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-28.Blissful29.Spacecraft30.Slogan▼全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』<スケジュール>【東京】有明アリーナ2025年11月1日(土) / 11月2日(日)【大阪】大阪城ホール2025年11月8日(土) / 11月9日(日)【福井】サンドーム福井2025年11月15日(土) / 11月16日(日)【広島】広島グリーンアリーナ2025年11月22日(土) / 11月23日(日)【愛知】AICHI SKY EXPO HALL A2025年11月29日(土) / 11月30日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館2025年12月13日(土) / 12月14日(日)【新潟】朱鷺メッセ2026年1月17日(土) / 1月18日(日【香川】あなぶきアリーナ香川2026年1月24日(土) / 1月25日(日)【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ2026年1月31日(土) / 2月1日(日)【北海道】札幌きたえーる2026年2月14日(土) / 2月15日(日)