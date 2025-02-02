バルセロナvsアラベス スタメン発表
[2.2 ラ・リーガ第22節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※22:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[アラベス]
先発
GK 13 ヘスス・オウォノ
DF 3 マヌ・サンチェス
DF 12 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 22 ムサ・ディアラ
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 7 カルロス・ビセンテ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 10 トマス・コネクニー
MF 18 ホン・グリディ
FW 17 キケ・ガルシア
控え
GK 31 アドリアン ロドリゲス
DF 2 F. Garcés
DF 4 アレクサンダル・セドラル
DF 36 アドリアン・ピカ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 9 アシエル・ビジャリブレ
FW 11 トニ・マルティネス
FW 15 カルロス・マルティン
FW 16 ウーゴ・ノボア
FW 19 パウ・カバネス
監督
エドゥアルド・コウデ
※22:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[アラベス]
先発
GK 13 ヘスス・オウォノ
DF 3 マヌ・サンチェス
DF 12 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 22 ムサ・ディアラ
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 7 カルロス・ビセンテ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 10 トマス・コネクニー
MF 18 ホン・グリディ
FW 17 キケ・ガルシア
控え
GK 31 アドリアン ロドリゲス
DF 2 F. Garcés
DF 4 アレクサンダル・セドラル
DF 36 アドリアン・ピカ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 9 アシエル・ビジャリブレ
FW 11 トニ・マルティネス
FW 15 カルロス・マルティン
FW 16 ウーゴ・ノボア
FW 19 パウ・カバネス
監督
エドゥアルド・コウデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります