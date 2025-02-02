[2.2 ラ・リーガ第22節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※22:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 17 マルク・カサド

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[アラベス]

先発

GK 13 ヘスス・オウォノ

DF 3 マヌ・サンチェス

DF 12 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 14 ナウエル・テナグリア

DF 22 ムサ・ディアラ

MF 6 アンデル・ゲバラ

MF 7 カルロス・ビセンテ

MF 8 アントニオ・ブランコ

MF 10 トマス・コネクニー

MF 18 ホン・グリディ

FW 17 キケ・ガルシア

控え

GK 31 アドリアン ロドリゲス

DF 2 F. Garcés

DF 4 アレクサンダル・セドラル

DF 36 アドリアン・ピカ

MF 23 カルロス・ベナビデス

FW 9 アシエル・ビジャリブレ

FW 11 トニ・マルティネス

FW 15 カルロス・マルティン

FW 16 ウーゴ・ノボア

FW 19 パウ・カバネス

監督

エドゥアルド・コウデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります