¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÅÏîµÅÍæÆ±é¤¸¤ëÅâ´Ý¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ä¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡×»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÈáÄË¤ÊÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£µ²ó¡ÖÄÕ¡Ê¤Ä¤¿¡Ë¤ËÅâ´Ý°ø²Ì¤ÎÌ¢¡Ê¤Ä¤ë¡Ë¡×¤¬£²Æü¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÅâ´Ý¡ÊÅÏîµÅÍæÆ¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÏÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¡¢¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤ÇËÜ²°¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åâ´Ý¤Ï¤ª»È¤¤¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦½ý¤ÎÃË¡Ê¹âÌÚ¾¡Ìé¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡ÃË¤¬²¿¼Ô¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Åâ´Ý¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤«¤é¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡¢¤ª¤á¤¨¤Ï¤É¤³¤ÎÃ¯¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆü¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤«¡×¤È¶¼¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£¸åÆü¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤¿ÃË¤ÏÅâ´Ý¤Ë¡Ö¶â¡¢¤Ç¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¡£Åâ´Ý¤Ï¡ÖÌµÍý¤À¤è¡¢Á¬È¢¡¢¥«¥®¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Å¹¤ÎÎ±¼éÈÖ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢Å¹¤Î¶â¤òÅð¤ó¤ÇÃË¤ËÅÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤Ä¤³¤¯¶¼¤µ¤ì¤ëÅâ´Ý¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÅ¹¤ÎÁ¬È¢¤´¤È»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÃË¤ËÅÏ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁ¬È¢¤ò¡¢¤³¤ì¤Ç¤¢¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤è¡¢¤À¤«¤é¤â¤¦¤¢¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Á¬È¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË¤È°ì½ï¤ËÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Åâ´Ý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹ÄÕ½Å¡£¤À¤¬¡¢Äü¤á¤ÆÅ¹¤Ëµ¢¤ë¤ÈÊô¹Ô½ê¤ÎÍ¿ÎÏ¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË¤¬Å®¤ì¤Æ»à¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Åâ´Ý¤ÎÀ¸»à¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅâ´Ý¤¯¤óÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡Ö»ÒÌòÅâ´Ý¤ÎºÇ½ª²ó¡ª¡©¡×¡ÖÅâ´Ý¤¯¤ó¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£Âè£´²ó¤Ç³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿Åâ´Ý¤À¤±¤Ë¡ÖÅ·ºÍ³¨»Õ¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÆæ¤Î³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í»¡¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£