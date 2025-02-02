Âç²Ï¶¦±é¤«¤é16Ç¯¡Ö¤¢¤Î»þ¤ËÌá¤ì¤ë¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÎàÅ·ÃÏ¿Í15¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ò¤¬¤ê¡×¡ÖÎò½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Ç¯Á°¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿·Ç¯²ñ¡¡²ñ¤¦¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤ËÌá¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æø¤ä¤«¤Ê15¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬¼ç±é(Ä¾¹¾·óÂ³)¤òÌ³¤á¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¤ÎÃç´Ö¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ(´ÅÁì·Ê·Ñ)¡¢¾¾ÈøÍ¡(ºù°æÀ²µÈ)¡¢³ë»³¿®¸ã(°ÂÉôÀ¯µÈ)¤é¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö¤â¤¦16Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡¡ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤è¤Í¡¡³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¤Èå«¤Î¿¼¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#ÅÂ¤â¸å¤«¤é¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾å¿ù·Ê¾¡¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼°ìµ±¤â¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ò¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎò½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÃç´Ö¤È¤Îå«¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£