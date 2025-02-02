BE:FIRST、自身初ドームツアー完走＆計30万人動員 全国ファンミ―ティング開催も発表
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが2日、京セラドーム大阪で『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』最終公演を開催。4都市9公演を回る自身初のドームツアーを完走し、計30万人を動員した。
【ライブ写真】圧巻のオーラをまとったBE:FIRST
公演では、2024年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心に披露。5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。
ツアーファイナルでは、4月から9つの国と地域で15公演を回るワールドツアーを控えているBE:FIRSTから、全国10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の開催決定が発表された。「BESTY」にドームツアー、そしてワールドツアーを経て成長した姿を届ける公演になる。
【『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』セットリスト】
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
21.誰よりも
22.Sapphire
23.Grow Up
24.Sailing
25.Glorious
26.Great Mistakes
27.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
28.Blissful
29.Spacecraft
30.Slogan
【全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』詳細】
■東京・有明アリーナ
11月1日(土)、2日(日)
■大阪城ホール
11月8日(土)、9日(日)
■サンドーム福井
11月15日(土)、16日(日)
■広島グリーンアリーナ
11月22日(土)、11月23日(日)
■愛知・AICHI SKY EXPO HALL A
11月29日(土)、11月30日(日)
■マリンメッセ福岡A館
12月13日(土)、14日(日)
■新潟・朱鷺メッセ
2026年1月17日(土)、18日(日）
■あなぶきアリーナ香川
1月24日(土)、25日(日)
■宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
1月31日(土)、2月1日(日)
■北海道・札幌きたえーる
2月14日(土)、15日(日)
【ライブ写真】圧巻のオーラをまとったBE:FIRST
公演では、2024年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心に披露。5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。
【『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』セットリスト】
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
21.誰よりも
22.Sapphire
23.Grow Up
24.Sailing
25.Glorious
26.Great Mistakes
27.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
28.Blissful
29.Spacecraft
30.Slogan
【全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』詳細】
■東京・有明アリーナ
11月1日(土)、2日(日)
■大阪城ホール
11月8日(土)、9日(日)
■サンドーム福井
11月15日(土)、16日(日)
■広島グリーンアリーナ
11月22日(土)、11月23日(日)
■愛知・AICHI SKY EXPO HALL A
11月29日(土)、11月30日(日)
■マリンメッセ福岡A館
12月13日(土)、14日(日)
■新潟・朱鷺メッセ
2026年1月17日(土)、18日(日）
■あなぶきアリーナ香川
1月24日(土)、25日(日)
■宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
1月31日(土)、2月1日(日)
■北海道・札幌きたえーる
2月14日(土)、15日(日)