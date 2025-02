BE:FIRSTが2月2日、京セラドーム大阪にて4都市9公演を回るドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>最終公演を迎えた。2024年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心に、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲も披露。2月5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を、「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。

セットリスト



『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』SETLIST1. Slogan2. Masterplan3. SOS4. Scream5. Set Sail6. Don’t Wake Me Up7. Be Free8. Moment9. Shining One10. Selfish11. Genesis12. Metamorphose13. Mainstream14. Milli-Billi15. Guilty16. Bump Around17. BF is…18. Brave Generation19. Boom Boom Back20. Smile Again -From THE FIRST TAKE-21. 誰よりも22. Sapphire23. Grow Up24. Sailing25. Glorious26. Great Mistakes27. Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-28. Blissful29. Spacecraft30. Slogan