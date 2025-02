ラブライブ!シリーズ合同ライブイベント『LoveLive! Series Asia Tour 2024〜みんなで叶える物語 〜』横浜公演が、2月1日・2日に開催され、公式写真&セットリスト公開された。■Day.11:「僕らは今のなかで」 μ's2:「青空Jumping Heart」 Aqours3:「虹色Passions!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会4:「START!! True dreams」 Liella!5:「Bloom the smile, Bloom the dream!」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ6:「Let's be ONE」 Liella!7:「青春HOPPERS」 Liella!8:「ノンフィクション!!」 Liella!9:「Second Sparkle」 Liella!10:「キラーキューン☆」 Liella!

11:「夢で夜空を照らしたい」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、Liella! 桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)12:「恋になりたいAQUARIUM」 Aqours13:「KU-RU-KU-RU Cruller!」 Aqours14:「未来の僕らは知ってるよ」 Aqours15:「Deep Resonance」 Aqours16:「ユメ語るよりユメ歌おう」 Aqours17:「TOKIMEKI Runners」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)、朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)18:「MIRACLE NEW STORY」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)19:「Dream Believers」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、Liella! 嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)20:「未来ハーモニー」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会21:「アナログハート」 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)22:「オードリー」 桜坂しずく (CV.前田佳織里)23:「CHASE!」 優木せつ菜(CV.林 鼓子)24:「繚乱!ビクトリーロード」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会25:「Starlight」 朝香果林(CV.久保田未夢)26:「開花宣言」 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)27:「いつだってfor you!」 エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)28:「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会29:「NEO SKY, NEO MAP!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会30:「愛スクリ〜ム!」 AiScReam31:「Now or Never」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ32:「ファンファーレ!!!」 みらくらぱーく!33:「Proof」 DOLLCHESTRA34:「月夜見海月」 スリーズブーケ35:「KEY of Like!」 スリーズブーケ&DOLLCHESTRA&みらくらぱーく!36:「Dancing stars on me!」 μ's 高坂穂乃果(CV.新田恵海)、南 ことり(CV.内田 彩)、西木野真姫(CV.Pile)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)37:「Music S.T.A.R.T!!」 μ's38:「僕らのLIVE 君とのLIFE」 μ's39:「ミはμ'sicのミ」 μ's40:「Snow halation」 μ's41:「No brand girls」42:「Bring the LOVE!」■Day.21:「僕らは今のなかで」 μ's2:「青空Jumping Heart」 Aqours3:「虹色Passions!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会4:「START!! True dreams」 Liella!5:「Bloom the smile, Bloom the dream!」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ6:「Let's be ONE」 Liella!7:「青春HOPPERS」 Liella!8:「Starlight Prologue」 Liella!9:「Second Sparkle」 Liella!10:「TO BE CONTINUED」 Liella!11:「水しぶきのサイン」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花)12:「On your mark」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)13:「恋になりたいAQUARIUM」 Aqours14:「KU-RU-KU-RU Cruller!」 Aqours15:「未来の僕らは知ってるよ」 Aqours16:「幻日ミステリウム」 Aqours17:「ユメ語るよりユメ歌おう」 Aqours18:「Hop? Stop? Nonstop!」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)19:「繚乱!ビクトリーロード」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)、朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、藤島 慈(CV.月音こな)、徒町小鈴(CV. 葉山風花)20:「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会21:「DIVE!」 優木せつ菜(CV.林 鼓子)22:「Rise Up High!」 桜坂しずく (CV.前田佳織里)23:「ツナガルコネクト」 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)24:「VIVID WORLD」 朝香果林(CV.久保田未夢)25:「Cara Tesoro」 エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)26:「Awakening Promise」 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)27:「未来ハーモニー」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会28:「NEO SKY, NEO MAP!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会29:「愛スクリ〜ム!」 AiScReam30:「Now or Never」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ31:「水彩世界(104期Ver.)」 スリーズブーケ32:「AWOKE(104期Ver.)」 DOLLCHESTRA33:「ド!ド!ド!(104期Ver.)」 みらくらぱーく!34:「KEY of Like!」 スリーズブーケ&DOLLCHESTRA&みらくらぱーく!35:「もぎゅっと"love"で接近中!」 μ's 高坂穂乃果(CV.新田恵海)、南 ことり(CV.内田 彩)、西木野真姫(CV.Pile)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)36:「Wonderful Rush」 μ's37:「僕らのLIVE 君とのLIFE」 μ's38:「タカラモノズ」 μ's39:「Snow halation」 μ's40:「No brand girls」41:「Bring the LOVE!」