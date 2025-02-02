ラブライブ！シリーズ合同ライブイベント『みんなで叶える物語』横浜公演の写真＆セットリスト公開
ラブライブ！シリーズ合同ライブイベント『LoveLive! Series Asia Tour 2024〜みんなで叶える物語 〜』横浜公演が、2月1日・2日に開催され、公式写真＆セットリスト公開された。
【ライブ写真】人多すぎ！名シーン映像も 『ラブライブ！』合同イベントの様子
■Day.1
1：「僕らは今のなかで」 μ's
2：「青空Jumping Heart」 Aqours
3：「虹色Passions！」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
4：「START!! True dreams」 Liella!
5：「Bloom the smile, Bloom the dream!」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
6：「Let's be ONE」 Liella!
7：「青春HOPPERS」 Liella!
8：「ノンフィクション!!」 Liella!
9：「Second Sparkle」 Liella!
10：「キラーキューン☆」 Liella!
11：「夢で夜空を照らしたい」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、
Liella! 桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)
12：「恋になりたいAQUARIUM」 Aqours
13：「KU-RU-KU-RU Cruller!」 Aqours
14：「未来の僕らは知ってるよ」 Aqours
15：「Deep Resonance」 Aqours
16：「ユメ語るよりユメ歌おう」 Aqours
17：「TOKIMEKI Runners」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)、朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花）、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
18：「MIRACLE NEW STORY」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花）、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)
19：「Dream Believers」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、Liella! 嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
20：「未来ハーモニー」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
21：「アナログハート」 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)
22：「オードリー」 桜坂しずく (CV.前田佳織里)
23：「CHASE!」 優木せつ菜(CV.林 鼓子)
24：「繚乱！ビクトリーロード」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
25：「Starlight」 朝香果林(CV.久保田未夢)
26：「開花宣言」 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)
27：「いつだってfor you!」 エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)
28：「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
29：「NEO SKY, NEO MAP!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
30：「愛スクリ〜ム！」 AiScReam
31：「Now or Never」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
32：「ファンファーレ！！！」 みらくらぱーく！
33：「Proof」 DOLLCHESTRA
34：「月夜見海月」 スリーズブーケ
35：「KEY of Like！」 スリーズブーケ＆DOLLCHESTRA＆みらくらぱーく！
36：「Dancing stars on me!」 μ's 高坂穂乃果(CV.新田恵海)、南 ことり(CV.内田 彩)、西木野真姫(CV.Pile)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
37：「Music S.T.A.R.T!!」 μ's
38：「僕らのLIVE 君とのLIFE」 μ's
39：「ミはμ'sicのミ」 μ's
40：「Snow halation」 μ's
41：「No brand girls」
42：「Bring the LOVE！」
■Day.2
1：「僕らは今のなかで」 μ's
2：「青空Jumping Heart」 Aqours
3：「虹色Passions！」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
4：「START!! True dreams」 Liella!
5：「Bloom the smile, Bloom the dream!」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
6：「Let's be ONE」 Liella!
7：「青春HOPPERS」 Liella!
8：「Starlight Prologue」 Liella!
9：「Second Sparkle」 Liella!
10：「TO BE CONTINUED」 Liella!
11：「水しぶきのサイン」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花)
12：「On your mark」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)天王寺璃奈(CV.田中ちえ美）、
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)
13：「恋になりたいAQUARIUM」 Aqours
14：「KU-RU-KU-RU Cruller!」 Aqours
15：「未来の僕らは知ってるよ」 Aqours
16：「幻日ミステリウム」 Aqours
17：「ユメ語るよりユメ歌おう」 Aqours
18：「Hop? Stop? Nonstop!」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
19：「繚乱！ビクトリーロード」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)、朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、藤島 慈(CV.月音こな)、徒町小鈴(CV. 葉山風花）
20：「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
21：「DIVE！」 優木せつ菜(CV.林 鼓子)
22：「Rise Up High!」 桜坂しずく (CV.前田佳織里)
23：「ツナガルコネクト」 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)
24：「VIVID WORLD」 朝香果林(CV.久保田未夢)
25：「Cara Tesoro」 エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)
26：「Awakening Promise」 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)
27：「未来ハーモニー」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
28：「NEO SKY, NEO MAP!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
29：「愛スクリ〜ム！」 AiScReam
30：「Now or Never」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
31：「水彩世界（104期Ver.）」 スリーズブーケ
32：「AWOKE（104期Ver.）」 DOLLCHESTRA
33：「ド！ド！ド！（104期Ver.）」 みらくらぱーく！
34：「KEY of Like！」 スリーズブーケ＆DOLLCHESTRA＆みらくらぱーく！
35：「もぎゅっと"love"で接近中！」 μ's 高坂穂乃果(CV.新田恵海)、南 ことり(CV.内田 彩)、西木野真姫(CV.Pile)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
36：「Wonderful Rush」 μ's
37：「僕らのLIVE 君とのLIFE」 μ's
38：「タカラモノズ」 μ's
39：「Snow halation」 μ's
40：「No brand girls」
41：「Bring the LOVE！」
【ライブ写真】人多すぎ！名シーン映像も 『ラブライブ！』合同イベントの様子
■Day.1
1：「僕らは今のなかで」 μ's
2：「青空Jumping Heart」 Aqours
3：「虹色Passions！」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
4：「START!! True dreams」 Liella!
5：「Bloom the smile, Bloom the dream!」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
6：「Let's be ONE」 Liella!
7：「青春HOPPERS」 Liella!
8：「ノンフィクション!!」 Liella!
9：「Second Sparkle」 Liella!
10：「キラーキューン☆」 Liella!
Liella! 桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)
12：「恋になりたいAQUARIUM」 Aqours
13：「KU-RU-KU-RU Cruller!」 Aqours
14：「未来の僕らは知ってるよ」 Aqours
15：「Deep Resonance」 Aqours
16：「ユメ語るよりユメ歌おう」 Aqours
17：「TOKIMEKI Runners」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)、朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花）、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
18：「MIRACLE NEW STORY」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花）、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)
19：「Dream Believers」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、Liella! 嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
20：「未来ハーモニー」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
21：「アナログハート」 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)
22：「オードリー」 桜坂しずく (CV.前田佳織里)
23：「CHASE!」 優木せつ菜(CV.林 鼓子)
24：「繚乱！ビクトリーロード」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
25：「Starlight」 朝香果林(CV.久保田未夢)
26：「開花宣言」 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)
27：「いつだってfor you!」 エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)
28：「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
29：「NEO SKY, NEO MAP!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
30：「愛スクリ〜ム！」 AiScReam
31：「Now or Never」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
32：「ファンファーレ！！！」 みらくらぱーく！
33：「Proof」 DOLLCHESTRA
34：「月夜見海月」 スリーズブーケ
35：「KEY of Like！」 スリーズブーケ＆DOLLCHESTRA＆みらくらぱーく！
36：「Dancing stars on me!」 μ's 高坂穂乃果(CV.新田恵海)、南 ことり(CV.内田 彩)、西木野真姫(CV.Pile)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
37：「Music S.T.A.R.T!!」 μ's
38：「僕らのLIVE 君とのLIFE」 μ's
39：「ミはμ'sicのミ」 μ's
40：「Snow halation」 μ's
41：「No brand girls」
42：「Bring the LOVE！」
■Day.2
1：「僕らは今のなかで」 μ's
2：「青空Jumping Heart」 Aqours
3：「虹色Passions！」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
4：「START!! True dreams」 Liella!
5：「Bloom the smile, Bloom the dream!」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
6：「Let's be ONE」 Liella!
7：「青春HOPPERS」 Liella!
8：「Starlight Prologue」 Liella!
9：「Second Sparkle」 Liella!
10：「TO BE CONTINUED」 Liella!
11：「水しぶきのサイン」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、唐 可可(CV.Liyuu)、嵐 千砂都(CV.岬 なこ)、平安名すみれ(CV.ペイトン尚未)、葉月 恋(CV.青山なぎさ)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、米女メイ(CV.薮島朱音)、若菜四季(CV.大熊和奏)、鬼塚夏美(CV.絵森 彩)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、鬼塚冬毬(CV.坂倉 花)
12：「On your mark」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)天王寺璃奈(CV.田中ちえ美）、
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)
13：「恋になりたいAQUARIUM」 Aqours
14：「KU-RU-KU-RU Cruller!」 Aqours
15：「未来の僕らは知ってるよ」 Aqours
16：「幻日ミステリウム」 Aqours
17：「ユメ語るよりユメ歌おう」 Aqours
18：「Hop? Stop? Nonstop!」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
19：「繚乱！ビクトリーロード」 Aqours 渡辺 曜(CV.斉藤朱夏)、津島善子(CV.小林愛香) 、 黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、桜坂しずく (CV.前田佳織里)、朝香果林(CV.久保田未夢)、優木せつ菜(CV.林 鼓子)、エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)、天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)、Liella! 澁谷かのん(CV.伊達さゆり)、桜小路きな子(CV.鈴原希実)、ウィーン・マルガレーテ(CV.結那)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、藤島 慈(CV.月音こな)、徒町小鈴(CV. 葉山風花）
20：「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
21：「DIVE！」 優木せつ菜(CV.林 鼓子)
22：「Rise Up High!」 桜坂しずく (CV.前田佳織里)
23：「ツナガルコネクト」 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)
24：「VIVID WORLD」 朝香果林(CV.久保田未夢)
25：「Cara Tesoro」 エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)
26：「Awakening Promise」 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)
27：「未来ハーモニー」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
28：「NEO SKY, NEO MAP!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
29：「愛スクリ〜ム！」 AiScReam
30：「Now or Never」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
31：「水彩世界（104期Ver.）」 スリーズブーケ
32：「AWOKE（104期Ver.）」 DOLLCHESTRA
33：「ド！ド！ド！（104期Ver.）」 みらくらぱーく！
34：「KEY of Like！」 スリーズブーケ＆DOLLCHESTRA＆みらくらぱーく！
35：「もぎゅっと"love"で接近中！」 μ's 高坂穂乃果(CV.新田恵海)、南 ことり(CV.内田 彩)、西木野真姫(CV.Pile)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 日野下花帆(CV.楡井希実)、村野さやか(CV.野中ここな)、乙宗 梢(CV.花宮初奈)、夕霧綴理(CV.佐々木琴子)、大沢瑠璃乃(CV.菅 叶和)、藤島 慈(CV.月音こな)、百生吟子(CV.櫻井陽菜)、徒町小鈴(CV.葉山風花)、安養寺姫芽(CV.来栖りん)
36：「Wonderful Rush」 μ's
37：「僕らのLIVE 君とのLIFE」 μ's
38：「タカラモノズ」 μ's
39：「Snow halation」 μ's
40：「No brand girls」
41：「Bring the LOVE！」