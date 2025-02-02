Ä¹ºê¤¬¥Ûー¥à¤ÇÅçº¬¤Ë²÷¾¡¡ÄÇÏ¾ìÍºÂç¤¬5»î¹çÏ¢Â³¤Î20ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤ÆÀã¿«²Ì¤¿¤¹
¡¡2·î2Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024－25¥·ー¥º¥ó¡×¤ÎB1¥êー¥°Âè20Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¾ÃÏ¶è6°Ì¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤ÎÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ë69－78¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ä¹ºê¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤éÅçº¬¤Î°ÂÆ£ÀÀºÈ¤Ë9ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¿¹ÀîÀµÌÀ¤¬11ÆÀÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢28－21¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥«¥É¥¥¤Ë12ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤òµö¤¹¤¬¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¤òÃæ¿´¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢50－40¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ì»þ¤ÏÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢Ï¢Â³7ÆÀÅÀ¤ÇÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ò½ª¤¨¡¢74－60¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤Ä¹ºê¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï96－74¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¹ºê¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤¬23ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¥êー¤¬20ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È¡¢¿¹Àî¤¬15ÆÀÅÀ¡¢¼íËó¾»Ìé¤¬11ÆÀÅÀ¡¢»³¸ýñ¥ÅÍ¤¬10ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ï¢¾¡¤¬¡Ö3¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿Åçº¬¤Ï¡¢°ÂÆ£¤¬27ÆÀÅÀ¡¢¥Þ¥«¥É¥¥¤¬17ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢À²»³¥±¥Ó¥ó¤¬12ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡¡96－74¡¡Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡÷¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¡Ë
Ä¹ºê¡Ã28¡Ã22¡Ã24¡Ã22¡Ã¡á96
Åçº¬¡Ã21¡Ã19¡Ã20¡Ã14¡Ã¡á74
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÂç´¿À¼¡ª¡¡ÇÏ¾ì¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¡ª
¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÂç´¿À¼📣
Ä¹ºê#18 ÇÏ¾ì¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¡ª@yudai_baba @n_velca
📡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤ÇÀ¸ÇÛ¿®Ãæhttps://t.co/QN63TEh1wk#B¥êー¥° #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/cRvmdimGxZ
- B.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë (@B_LEAGUE) February 2, 2025