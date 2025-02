LAPONEグループ所属アーティスト5組(JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE)の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』ファイナル公演が2日、東京ドームで開催。シャッフル企画を行い、グループ楽曲だけでは収まらない個性あふれる魅力を放った。同イベントの醍醐味であるシャッフルユニット企画も実施。「5リーダーズ」(JO1・與那城奨、INI・木村柾哉、DXTEEN・谷口太一、ME:I・MOMONA、IS:SUE・NANO)は、『PRODUCE 101 JAPAN』オリジナル曲でJO1の1stアルバム『The STAR』に収録された「GrandMaster」を披露。各グループの色をそれぞれが表現しながらの頼もしいステージとなった。

「Pearl Grace」(JO1・大平祥生、木全翔也、白岩瑠姫、與那城、INI・後藤威尊、佐野雄大、田島将吾、藤牧京介、DXTEEN・大久保波留、福田歩汰)は「Brand New Day」(DXTEEN)をハピネスオーラ全開でキラキラオーラを放出。「SuperCali」(JO1)を大人な魅力たっぷりに披露した。「Diamond Brilliance」(JO1・川尻蓮、金城碧海、佐藤景瑚、豆原一成、INI・尾崎匠海、木村柾哉、西洸人、DXTEEN・田中笑太郎、寺尾香信)は「Trigger」(JO1)を光るダンスパフォーマンスで魅了。「10 THINGS」では、LAPONEのパフォーマンスクオリティーをサバイバル番組時から引っ張ってきた川尻と木村の共演に大歓声も送られた。「Ruby Flame」(JO1・川西拓実、河野純喜、鶴房汐恩、INI・池崎理人(※崎=たつさき)、許豊凡、高塚大夢(※高=はしごだか)、松田迅、DXTEEN・谷口太一、平本健)は「LOUD」(INI)を色気をまといパフォーマンス。「BOMBARDA」(INI)では、川西と鶴房の勢いに追随する形で圧巻。池崎のあおりも加わり、ステージを掌握した。「Emerald Spark」(ME:I・MIU、MOMONA、SHIZUKU、KEIKO、SUZU、IS:SUE・RINO)は「CHOPPY CHOPPY」(『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』オリジナル)を思わず口角が上がってしまうキュートさで披露。RINOの美声が響くと、拍手も聞こえた。「Sapphire Mystique」は(ME:I・COCORO、RAN、AYANE、KOKONA、RINON、IS:SUE・NANO、YUUKI)はTOXIC(『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』オリジナル)をパフォーマンス。NANOとYUUKIの麗しい美しさが加わったステージで熱視線を浴びた。さらに、それぞれの代表曲もオールメンバーで歌唱。トロッコやフロートで客席近くまで向かい、会場一体となって盛り上がった。アンコールには、ナインティナインの岡村隆史がサプライズ登場。観客の大歓声を受け、JO1と「無限大」「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント(JO1 Ver.)」を披露した。2023年(有明アリーナ)、2024年(Kアリーナ横浜)に続き、3度目の開催となる『LAPOSTA 2025』は、LAPONEグループに所属する総勢43人(活動休止中のME:I・TSUZUMI、IS:SUE・RINを含む)による合同イベント。ME:I、IS:SUEは今回が初参加となった。東京ドーム公演は、1月31日、2月1日、2日の3日間にわたって開催。計3公演で15万人を動員した。