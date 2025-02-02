¡Úµð¿Í¡Û½©¹Í¥¿Í¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥ÁÇû¤ê¤Îµ´¥Î¥Ã¥¯´º¹Ô
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×£²ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö°¦¤Î¥Î¥Ã¥¯¡×¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡½é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤À¡£µÜºêÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÆâ¤Î£Âµå¾ì¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¾¾ËÜÅ¯Ìé³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤È¸ò¸ß¤ËÌó£³£°Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Î¥Ã¥¯¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿¡£
¡¡É¬¤º¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇû¤ê¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Î¥Ã¥¯¸å¡¢½©¹¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ç¤·¤¿¡£²¿²ó¿²Å¾¤Ü¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£Êáµå¤ÎºÝ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤À¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íî²¼ÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÁá¤¯¹Ô¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊá¤ë¤È¤¤¤¦Îý½¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´À¤À¤¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¹ö¥Î¥Ã¥¯¤Î»öÁ°Í½¹ð¤Ï¥µ¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Öº£Æü¤ÏÆÃ¼é¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ÎºÝ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖµÓÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æà·ù¤ÊÍ½´¶á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«£²ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ê°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ËÅþÍè¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æµå¾ì¤Ë¡ËÍè¤Æ¤«¤é¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½©¹¡Ë¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¤ÎÂç´ï¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ì¾¡¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡¡¤Þ¤¡¡¢º£Æü¤Ï¤Í¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¤Í¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¤Çµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢½©¹¤Ï»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£