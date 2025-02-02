¡ÖTHE TIME,¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢21ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤Î¤ª¸ý¤ÏÈ¿Â§¤À¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÎø¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ(21)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ç¸ý¸µ¤ò¤Ä¤Ü¤á¤¿°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¤¢¤¶¤È¤¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´Å¡¹¥³¡¼¥Ç¤ÏÈ¿Â§¡×¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¤Ç¤¹¤è¤³¤ì¤Û¤ó¤È¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ë¾åºÇ¶¯¡×¡Ö¤½¤Î¤ª¸ý¤ÏÈ¿Â§¤À¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÎø¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï2022Ç¯¤ÎÂè5´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤Î32nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡×¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¡£TBS¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤Ë23Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£