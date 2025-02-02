¡Ö¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡ª¡©¡×¿Íµ¤²Î¼êÆ±»Î¤Îà¤½¤Ã¤¯¤ê·»Äïá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡©¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ã»÷¡ª¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×
»÷¤Æ¤ë¡©»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©à·»Äï¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê
¡¡²Î¼ê¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤³¤ÈÂçÀÐ¾»ÎÉ(45)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Îà¤½¤Ã¤¯¤êá²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Àººº¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ösumika¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë&¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊÒ²¬·òÂÀ(39)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥á¥¬¥Í¤È¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÇÂ·¤¤¤Î·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤ò¹Ô¤¦¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÊÒ²¬¤Ï¡Ö·»¥£¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ã»÷¡ª¡ª¡×¡Ö¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡ª¡©¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Î·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£