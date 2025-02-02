¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmasayoshi_oishi_¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

»÷¤Æ¤ë¡©»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©­à·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê

¡¡²Î¼ê¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤³¤ÈÂçÀÐ¾»ÎÉ(45)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î­à¤½¤Ã¤¯¤ê­á²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

º¸¤¬ÂçÀÐ¡¢±¦¤¬ÊÒ²¬
¡ÊÂçÀÐ¤ÎX@Masayoshi_Oishi¡Ë

¡¡¡Ö¤´Àººº¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ösumika¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë&¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊÒ²¬·òÂÀ(39)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£

¡¡¤È¤â¤Ë¥á¥¬¥Í¤È¥­¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÇÂ·¤¤¤Î·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤ò¹Ô¤¦¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÊÒ²¬¤Ï¡Ö·»¥£¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤­Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ã»÷¡ª¡ª¡×¡Ö¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡ª¡©¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Î·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£