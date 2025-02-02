BE:FIRST、“約30万人動員”自身初のドームツアー完走 全国10都市ファンミ開催も発表【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”】
【モデルプレス＝2025/02/02】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが2月2日、京セラドーム大阪にて4都市9公演を回るドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」の最終公演を迎えた。
【写真】BE:FIRSTが涙
2024年8月にリリースした2ndアルバム「2:BE」を引っ提げ、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心とした同ツアー。2月5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。
さらにツアーファイナルとなった2月2日の公演では、4月から9つの国と地域で15公演を回るワールドツアーを控えているBE:FIRSTから、全国10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー「BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-」の開催決定が発表。彼らの原点であるBESTYにドームツアー、そしてワールドツアーを経て成長した姿を届ける公演になりそうだ。（modelpress編集部）
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
21.誰よりも
22.Sapphire
23.Grow Up
24.Sailing
25.Glorious
26.Great Mistakes
27.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
28.Blissful
29.Spacecraft
30.Slogan
【東京】有明アリーナ
2025年11月1日（土）／11月2日（日）
【大阪】大阪城ホール
2025年11月8日（土）／11月9日（日）
【福井】サンドーム福井
2025年11月15日（土）／11月16日（日）
【広島】広島グリーンアリーナ
2025年11月22日（土）／11月23日（日）
【愛知】AICHI SKY EXPO HALL A
2025年11月29日（土）／11月30日（日）
【福岡】マリンメッセ福岡A館
2025年12月13日（土）／12月14日（日）
【新潟】朱鷺メッセ
2026年1月17日（土）／1月18日（日）
【香川】あなぶきアリーナ香川
2026年1月24日（土）／1月25日（日）
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年1月31日（土）／2月1日（日）
【北海道】札幌きたえーる
2026年2月14日（土）／2月15日（日）
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【写真】BE:FIRSTが涙
◆BE:FIRST、“約30万人動員”自身初のドームツアー完走
2024年8月にリリースした2ndアルバム「2:BE」を引っ提げ、「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心とした同ツアー。2月5日リリースのニューシングル収録の「Spacecraft」「Sailing」「誰よりも」を含む全30曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出と合わせて披露した。
◆「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」セットリスト
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
21.誰よりも
22.Sapphire
23.Grow Up
24.Sailing
25.Glorious
26.Great Mistakes
27.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
28.Blissful
29.Spacecraft
30.Slogan
◆全国ファンミーティングアリーナツアー「BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-」スケジュール
【東京】有明アリーナ
2025年11月1日（土）／11月2日（日）
【大阪】大阪城ホール
2025年11月8日（土）／11月9日（日）
【福井】サンドーム福井
2025年11月15日（土）／11月16日（日）
【広島】広島グリーンアリーナ
2025年11月22日（土）／11月23日（日）
【愛知】AICHI SKY EXPO HALL A
2025年11月29日（土）／11月30日（日）
【福岡】マリンメッセ福岡A館
2025年12月13日（土）／12月14日（日）
【新潟】朱鷺メッセ
2026年1月17日（土）／1月18日（日）
【香川】あなぶきアリーナ香川
2026年1月24日（土）／1月25日（日）
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年1月31日（土）／2月1日（日）
【北海道】札幌きたえーる
2026年2月14日（土）／2月15日（日）
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