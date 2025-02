東京ディズニーランドのウエスタンランドにあるレストラン「ハングリーベア・レストラン」

ここは、おなかをすかせた西部の旅人たちのために、ボリュームたっぷりのカレーを出すお店。

腹ペコの旅人たちも大満足のレストランです☆

東京ディズニーランド「ハングリーベア・レストラン」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーランド/ウエスタンランド

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約690席

約690席と広々とした店内では、様々な種類のカレーをいただくことができます!

また、ディズニー・モバイルオーダー対象のレストランでもあるので、直接並ぶことなく東京ディズニーリゾート・アプリで、好きな場所・好きな時間にオーダーが可能。

今回は、そんな「ハングリーベア・レストラン」のグランドメニューを紹介していきます☆

ハウスカレー

カレーは3種類、それぞれ甘口と辛口から選ぶことができます。

チキンカレー

価格:900円

※甘口、中辛よりお選びください

ごろっと大きなチキンの入ったカレー。

ポークカツカレー

価格:1,100円

※甘口、中辛よりお選びください

サクサクのカツがのったポークカツカレー。

ボリュームたっぷりで食べ応え抜群です◎

ハングリーベア・カレー

価格:1,200円

※甘口、中辛よりお選びください

様々なトッピングが楽しめるハングリーベア・カレー。

カレーには、ハンバーグ、チキン、エッグが入っています。

エッグの黄身はかわいいミッキーシェイプに!

サイド

カレーと一緒にいただきたいサイドメニューも充実。

カップサラダ

価格:360円

ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入ったカップサラダ。

ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。

タンドーリチキン(1ピース)

価格:400円

肉汁がたっぷりのジューシーなタンドーリチキン。

スパイスが効いていて、カレーとの相性もバッチリです。

チーズ(30g)

価格:180円

カレーにトッピングできるチーズ。

チーズをのせるとカレーがまろやかになって、また違った味わいに☆

スパイシーハリッサソース

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります!

ガーリックシュリンプソース

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

カレーの味変に!

スナック

「ハングリーベア・レストラン」ではスナックも提供されています。

とんがりコーン

価格:220円

箱に入った「とんがりコーン」のあっさり塩味。

お食事と一緒にいただくのはもちろん、食べ歩きにもぴったりです☆

お子様メニュー

お子様にもうれしいカレープレートもあるので、家族でお食事を楽しめます。

リトルハングリーベア・セット

価格:780円

8才以下のお子様におすすめのリトルハングリーベア・セット。

ハンバーグカレーに、マカロニサラダ、フルーツゼリー、さらにアップルジュースもセットに。

「ミッキーマウス」の横顔をモチーフにしたプレートも子供心をくすぐります☆

低アレルゲンメニュー

低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン(小麦、そば、卵、乳、落花生)を原材料に使用していません。

低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

ソフトドリンク

アルコールドリンク

ウーロン茶 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円ファンタ メロン 360円オレンジドリンク 360円ミルク(紙パック) 190円

キリン一番搾り生ビール 800円

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「ハングリーベア・レストラン」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています!

ストロベリームース

価格:550円

いちごでいっぱいのスウィーツ「ストロベリームース」

カラフルなチョコスプレーが見た目にも食感にも、楽しいアクセントになっています。

また、プラス1,200円でスーベニアカップを付けることも可能◎

スーベニアカップには、「ヴァネロペ」と「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちの姿が描かれています!

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

ラズベリーホイップサンド

価格:550円

ラズベリーのホイップとジャムを、チーズ風味の生地でサンドした「ラズベリーホイップサンド」

カラフルなチョコスプレーとマシュマロで、ポップなスウィーツの世界を表現☆

そして、プラス1,200円でスーベニアプレートを付けることもできます。

スーベニアプレートはパステルカラーがキュートな四角い形で、「ヴァネロペ」や「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」の姿が描かれています。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

様々な種類のカレーを楽しめるレストラン。

東京ディズニーランド「ハングリーベア・レストラン」グランドメニューの紹介でした☆

