【モデルプレス=2025/02/02】2025年1月27日〜2月2日の1週間、東京ドームとその他周辺施設を舞台に展開された、LAPONEグループ所属アーティスト5組【JO1(ジェイオーワン)/INI(アイエヌアイ)/DXTEEN(ディエックスティーン)/ME:I(ミーアイ)/IS:SUE(イッシュ)】の合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」の最終公演が2日、東京ドームにて開催。お笑いコンビのナインティナイン岡村隆史がサプライズ登場した。

◆ナインティナイン岡村隆史がライブに乱入

◆LAPONEグループ合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」

アンコールにてJO1がデビューシングルリード曲『無限大』を歌唱した場面で、JO1が誕生したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」、そしてINIが誕生し、DXTEENメンバーにも出身者がいる「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」の国民プロデューサー代表を務めたナインティナインの岡村が登場。本編でも何度か鶴房汐恩がデザインしたキャラクター・シャチョーが乱入していたが、アンコールでシャチョーの頭をとると、その正体が岡村だったことが判明。金髪にカラーコンタクト、バッチリメイクを施したアイドル風の岡村が現れてキレキレのダンスを踊った。JO1メンバーは混乱し、「岡村さん何しているんですか!」「ダメって言ったじゃないですか!」とツッコミが止まらず。岡村は「元気ですか!?元国民プロデューサー代表、岡村隆史です!」と挨拶して沸かせた。さらにバックヤードにいる矢部浩之とも中継が繋がり、「勝手に入っちゃダメだって。かっこよくしてもらっても小さい」とダメ出しを受けた岡村。実は2024年開催からオファーを受けていたと明かした。岡村はやりたかったというJO1の挨拶「Go to the TOP!JO1です」の“J岡1”バージョンをメンバーとやって満足気。さらに、『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)』とイベントテーマソング『LOVE ALL STAR』を歌唱。鶴房汐恩のマイクを奪って睨み合いをするなど茶番も見せたが、最終的にはそれぞれのグループとダンスを踊り、最後に川尻蓮がウィッグを取って会場は笑いに包まれた。岡村は、新しい配信番組が制作中であることを告知。なお、詳細は後日明らかとなる。ファンへの感謝を伝える場として、アーティスト自身がやりたいことを実現させるエンターテインメント性あふれる合同イベントとして2023年よりスタートした“LAPOSTA”(ラポスタ)は、今回で3度目の開催。「LAPOSTA 2025」では、ME:I、IS:SUEが新たに加わり、3日間の東京ドーム公演のほか、JO1・INIのメンバー22人のソロステージやDXTEEN・ME:I・IS:SUEのファンミーティングを実施。ライブの他には、各グループの衣装を展示する「LAPOSTA GALLERY 2025」や、LAPONE ENTERTAINMENT・LAPONE GIRLS代表取締役の崔信化によるシンポジウムも開催。アトラクションやフードメニュー、楽曲オンエアや映像の放映、イルミネーションツリースペシャルコラボレーション演出、東京ドームホテルとのタッグなど、東京ドームシティ全体で過去最大規模のコラボを行った。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】