LAPONEグループ所属アーティスト5組(JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE)の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』東京ドーム公演が、1月31日から2月2日の3日間にわたって開催。計3公演で15万人を動員した。センターステージが重厚な音楽とともに開くと、“航海”は開幕。MOMONAの力強い煽りから、ME:I「想像以上(ME:I Ver.)」、DXTEEN「Dance On Open World」、INI「Rocketeer」、IS:SUE「Breaking thru the Line」、JO1「無限大」と代表曲を続けて披露し、会場を熱狂させた。

“LAPONEのお兄さん”與那城奨(JO1)は「皆さん盛り上がってますか〜!こんなにすてきな後輩に恵まれて、すてきなみんな(ファン)とライブをできてうれしく思います」と喜びをかみしめた。ME:I・MOMONAは「全力で楽しんで完全燃焼したいと思います」、IS:SUE・NANO「まだまだ緊張しているんですが、会場全体の熱気を感じ取りながらIS:SUEパワー全開で駆け抜けたいと思います」、DXTEEN・谷口太一は「今まで以上にDXTEENらしさ全開で幸せにします」、INI・木村柾哉は「INIも会場を盛り上げられるように頑張りたいと思います」とそれぞれのリーダーが意気込みを語った。その後、グループごとのステージへ。DXTEENは成長が止まらない青春感あふれるさわやかなパフォーマンスを披露。MCではお茶目な一面を見せた。IS:SUEは確かなボーカル力と一糸乱れぬパフォーマンスで圧倒。熱く美しい姿で会場中を骨抜きにした。ME:Iは公式キャラクターのME:EYE(ミャイ)とLAPONEキャラクターのシャチョーによるハプニングがありつつ、ハピネスオーラ全開ステージに。『モアナと伝説の海2』日本版エンドソング「ビヨンド〜超えてゆこう〜」をライブ初披露し、力強い歌声で魅了した。INIは、気迫あふれるパフォーマンスで視線を釘づけに。シャチョーが乱入するハプニングもありながら、自らの魅せ方を知り尽くし、メンバーのカメラアピール&ファンサービスは群を抜くクオリティー。終始、歓声が止まらなかった。JO1は「ICY」「Phobia」の憑依型パフォーマンスで“洗練されたJO1”を提示。金城碧海を先頭にしたバラエティー力も光らせつつ、さすがのステージ掌握力で“ラブリー(金城が命名したLAPONEファンの総称)”を虜にした。さらに、INIによる「Click」(ME:I)、ME:Iによる「Brighter」(INI)と「OH-EHOH」(JO1)、JO1による「Cookie Party」(ME:I)のカバーパフォーマンスも。それぞれのコンセプト消化力が光る中、キュートな表現でも魅了するJO1に大歓声が送られた。グループシャッフル企画もあり、全50曲以上を披露。フロート、トロッコなど豪華演出&大ボリュームの“祭典”になった。本編ラストには、木村が「これからもLAPONEとしても各グループとしても活動していきますので、応援していただけたらうれしいです」とあいさつ。與那城は「3日間、夢のような時間でした」とにっこり。「東京ドームで僕ら5チームのパフォーマンスができるのは当たり前じゃないです。ファンの皆さんのおかげでここまでやれてこれています。一生懸命努力して、立ち続けるのでこれからもよろしくお願いします」と伝えた。最後には與那城の音頭で「ありがとう!」と感謝し、幕を閉じた。アンコールには、ナインティナインの岡村隆史がサプライズ登場。JO1が誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で国民プロデューサー代表を務め、その活躍を見守ってきた岡村は、JO1とともに「無限大」を披露した。2023年(東京・有明アリーナ)、2024年(神奈川・Kアリーナ横浜)に続き、3度目の開催となる『LAPOSTA 2025』は、LAPONEグループに所属する総勢43(活動休止中のME:I・TSUZUMI、IS:SUE・RINを含む)人による合同イベント。ME:I、IS:SUEは今回が初参加となった。