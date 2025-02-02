■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2586) フルッタ　　　 東証グロース
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(6721) ウインテスト　 東証スタンダード
(3640) 電算　　　　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂　　　　 東証プライム
(7844) マーベラス　　 東証プライム
(9837) モリト　　　　 東証プライム
(6976) 太陽誘電　　　 東証プライム
(3349) コスモス薬品　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS