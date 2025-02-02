＜個人投資家の予想＞ 02月02日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2586) フルッタ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6721) ウインテスト 東証スタンダード
(3640) 電算 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(7844) マーベラス 東証プライム
(9837) モリト 東証プライム
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(3349) コスモス薬品 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2586) フルッタ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6721) ウインテスト 東証スタンダード
(3640) 電算 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(7844) マーベラス 東証プライム
(9837) モリト 東証プライム
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(3349) コスモス薬品 東証プライム
出所：MINKABU PRESS