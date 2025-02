『トムとジェリー』の誕生から85周年を迎える2025年2月10日(月)、博多に期間限定オープンする「TOM and JERRY DINER」の詳細情報が到着! カラフルで可愛い、まるで『トムとジェリー』が飛び出してきたようなメニューやグッズをチェックしよう。2025年2月10日(月)より2025年5月11日(日)までの期間限定でJR博多シティ シティダイニングくうてんにて開催される「TOM and JERRY DINER(トムとジェリー ダイナー)」。あわせて、「TOM and JERRY DINER」のオリジナルグッズをはじめ、ユーモアあふれる『トムとジェリー』グッズを取り扱う「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER(ポップアップショップ バイ トムとジェリー ダイナー)」も、2025年2月7日(金)より2025年3月16日(日)までアミュエストにオープンする。

このたびダイナーとポップアップショップのメニューやグッズ情報が到着!「TOM and JERRY DINER」では、たっぷりのポテトフライが添えられたボリューミーなハンバーガーや、2023年渋谷での開催時に大人気だったあわてんぼうのジェリーがケーキに飛び込んだようなチーズケーキが登場。美味しさはもちろんのこと、ビジュアルもフォトジェニックです♪そして博多ならではの明太子を使用したサンドイッチやチーズケーキのあまおう苺バージョンなどのフードやデザートもご提供。ご当地テイストを『トムとジェリー』と一緒に味わおう。また、一部のメニューはTOM and JERRY DINERオリジナルスーベニアプレートのご購入やテイクアウトが可能。店内でお過ごしいただくだけでなくご自宅でも、『トムとジェリー』のドタバタ楽しいワンシーンを思い出しながらハッピーでヤミーな時間をお楽しみいただける。ダイナーに併設するグッズコーナーと2025年2月7日(金)より期間限定でオープンする「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」では、『トムとジェリー』のイラストを使用したTOM and JERRY DINER店内で冷たいドリンクの提供時に使用しているグラスや、お手持ちのバッグのアクセントにぴったりのキーホルダーなどの新商品をご購入いただける。ひと口食べればおなかも心もハッピーに。ケンカのことなんて忘れちゃう!トムとジェリーのドタバタ楽しい魅力の詰まった「TOM and JERRY DINER」で、特別なひとときを過ごしてみてはいかがだろう。☆ポップで元気いっぱいになれそうなメニューやグッズのイメージ(写真19点)>>>TOM AND JERRY and all related characters and elements(C)&(TM)Turner Entertainment Co. (s25)