● 2月3日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<7790> バルコス　　　　　　　　　名証ネクスト　　　その他製品　　
　【事業内容】
　　バッグなどの皮革商品の販売、ウェブメディアの運営など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年12月期　　 3857　　　　 118　　　　 120　　　　　42　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】フィリップ証券

　【公募・売り出し】
　　公募5万5000株、売り出し5万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し1万6000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1400円

　【調達資金の使途】広告宣伝に必要な通販番組のVTR制作。

● 2月5日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<319A> 技術承継機構　　　　　　　東証グロース　　　金属製品　　　
　【事業内容】
　　製造業の譲り受け、譲り受け企業の経営支援

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年12月期　　 9327　　　　 879　　　　 926　　　　1613　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募74万5000株、売り出し71万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し21万8200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2000円

　【調達資金の使途】Ｍ＆Ａ(買収・合併)待機資金。


株探ニュース