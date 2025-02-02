¡Úºå¿À¡¦Ê¿ÅÄ2·³´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¶âËÜÃÎ·û»á¤Ë¡ÖÇ®Îõ¡×¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡¡µå¾ì¤Ç¡Èµ¶¶âËÜÈ¯¸«¡É¤â¡ÖËÜÊª¤Ï¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÊ¿ÅÄ¾¡ÃË2·³´ÆÆÄ¤¬¶ñ»ÖÀî¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè1¥¯¡¼¥ë2ÆüÆü¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£´äºê¤¬¥¥ã¥ó¥×½é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç80µå¤ÎÇ®Åê¡£½¼¼Â¤Î1Æü¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡È¥«¥Ä¥ªÀá¡É¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·¸õ²ø¤·¤«¤Ã¤¿¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é
¡¡¡Ö¸áÁ°Ãæ¤È¸á¸å¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ²¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£ÆüÍËÆü¤Ç¤³¤ó¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢³°¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¼ê¤¿¤ÁÎý½¬¤ò¤Í¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¡½¡½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï´äºê¤¬80µå
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢Äù¤Þ¤ë¤Ê¡£´äºê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ80µå¤«¤Ê¡£ÎÏ¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë´äºê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¡¢¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â¡¢À¨¤¤¤³¤¦Äù¤Þ¤ë¤è¡£Äù¤Þ¤ë¤·¡¢½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤Ê¡£¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥ê¥º¥à¤¬¤¤¤¤¤â¤ó¡£º£¡¢¥²¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£´äºê¤Î¤¢¤¢¤¤¤¦Åê¤²¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤È¤«¥ê¥º¥à¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÈó¾ï¤Ë¸«¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Í¡£¤·¤Þ¤ë¤·¡¢½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡¡½¡½´äºê¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤â¸«¤¿¤ê¼õ¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤ë
¡¡¡Ö¤½¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹½¤¨¤¿¤È¤³¤ËÅê¤²¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¤¤¤¤²»ÌÄ¤é¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤»Ò¤Ï¥Ð¥é¤Ä¤¤¤¿¤ê¿§¡¹¤Þ¤À¤¹¤ë¤±¤É¡¢´äºê¤Î¾ì¹ç¤Ï¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤³¤Î2·î2Æü¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤³¤ËÅê¤²¤ë¤ä¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â³Ú¤À¤È»×¤¦¤è¡£¹½¤¨¤¿¤È¤³¤íÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·´äºê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ì¤ë¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡×
¡¡¡½¡½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¿¹ÌÚ¤Ë¤âÀ¼¤«¤±
¡Ö¤¢¡¼¡¢¿¹ÌÚ¤ÏºòÆü¤«¤é¤¤¤¤¡£º£Æü¤âÌðÌî¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Í¡£¿¹ÌÚ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌðÌî´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ë¼è¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÌðÌî´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤¤»þÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤È¤¤¤Æ¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡¢º£Æü»å°æ¤µ¤ó¤âÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¼¡¤Î¥¯¡¼¥ëÀÖÀ±¤µ¤ó¤âÍè¤ë¡¢¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¸ÜÌä¤âÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê90¼þÇ¯¥ª¡¼¥ëºå¿À¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Á¤é¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤±¤É¡£¶âËÜ¤µ¤ó¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ê¡£½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤·¤ç¡©Èà¡£ÌðÌî¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ó¤Î¤Ë¶âËÜ¤µ¤ó¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ê¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡£º£Æü¤Ïµ¶Êª¤Î¶âËÜ¡Ê¥«¥Í¥â¥Ã¥Á¡Ë¤¬Íè¤Æ¤¿¤Í¡£µ¶Êª¤Î¶âËÜ¤¬Íè¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¶âËÜ¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È¡×
¡¡
¡¡¡½¡½½ñ¤¤¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡£µ¶Êª¤Î¶âËÜ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡È¤¢¡¼¡¢¥«¥Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿¤éµ¶Êª¤ä¡£ËÜÊª¤Î¶âËÜ¤Ï¤â¤¦¼¡¤Î¥¯¡¼¥ë¤°¤é¤¤Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£È¯¿®¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£µ¶Êª¤¬Íè¤Æ¡¢ËÜÊª¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ó¤ä¸À¤¦¤Æ¡×
¡¡¡½¡½µî¤êºÝ¤Ë
¡¡¡ÖÍê¤à¤è¡¢¶âËÜ¤Îµ¶Êª¤¬Íè¤Æ¡¢ËÜÊª¤Ï²¿¤ò¤·¤È¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ·ãÅÜ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×