今週の【重要イベント】米ISM製造業、景気動向指数、米雇用統計 (2月3日～9日) 今週の【重要イベント】米ISM製造業、景気動向指数、米雇用統計 (2月3日～9日)



――――――――――――――――――― 2月 3日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見（1月23～24日分、8:50）

・1月新車販売 (14:00)

・1月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国市場が休場（春節、～4日）

・中国1月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ1月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏1月製造業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏1月消費者物価指数 (19:00)

・米国1月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国1月ISM製造業景気指数 (4日0:00)

・米国12月建設支出 (4日0:00)

・OPECプラス合同閣僚監視委員会

【海外決算】

[米]パランティア 、タイソンフーズ /[韓]ポスコ/[欧]NXPセミコンダクターズ

◆新規上場、市場変更 など

★バルコス <7790> ：名証Ｎ上場



――――――――――――――――――― 2月 4日 (火) ――

◆国内経済

・1月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が1月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国市場が休場（春節）

・米国12月製造業新規受注 (5日0:00)

・米国12月耐久財受注[確報値] (5日0:00)

・米国12月JOLTS求人件数 (5日0:00)

【海外決算】

[米]★アルファベット 、メルク 、ペプシコ 、アドバンストマイクロデバイシズ 、ファイザー 、アムジェン 、KKR 、ペイパル /[英]ボーダフォングループ /[欧]スポティファイ 、フェラーリ



――――――――――――――――――― 2月 5日 (水) ――

◆国内経済

・12月毎月勤労統計 (8:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ1月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏1月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏12月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国1月ADP雇用統計 (22:15)

★米国12月貿易収支 (22:30)

・米国1月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国1月ISM非製造業景気指数 (6日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (6日0:30)

【海外決算】

[米]ウォルトディズニー 、クアルコム 、★アーム・ホールディングス 、ボストンサイエンティフィック 、ウーバー 、フォード・モーター 、ハーレーダビッドソン /[欧]ノボノルディスク /[英]GSK

◆新規上場、市場変更 など

★技術承継機構 <319A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 2月 6日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月輸入車販売 (10:30)

・1月車名別新車販売 (11:00)

・1月都心オフィス空室率 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ニュージーランド市場が休場

・ドイツ12月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏12月小売売上高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国10-12月期非農業部門労働生産性指数 (22:30)

【海外決算】

[米]★アマゾン・ドット・コム 、イーライリリー 、フィリップモリス 、ハネウェル 、ブリストル-マイヤーズスクイブ 、ラルフローレン /[英]アストラゼネカ /[欧]ロレアル

◆新規上場、市場変更 など

〇太陽工機 <6164> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月 7日 (金) ――

◆国内経済

・12月全世帯家計調査 (8:30)

・12月特定サービス産業動態統計 (13:30)

★12月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ12月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ12月貿易収支 (16:00)

★米国1月雇用統計 (22:30)

・米国2月ミシガン大学消費者信頼感指数 (8日0:00)

・米国12月卸売在庫[確報値] (8日0:00)

・米国12月卸売売上高[確報値] (8日0:00)

・米国12月消費者信用残高 (8日5:00)

・冬季アジア競技大会（中国ハルビン、～14日）

・インド中銀が政策金利を発表

・メキシコ中銀が政策金利を発表



――――――――――――――――――― 2月 8日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 2月 9日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国1月消費者物価指数 (10:30)

★中国1月生産者物価指数 (10:30)

・スーパーボウル（ニューオーリンズ）



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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