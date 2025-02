©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie ©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

2025年2月21日(金)から公開される映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(以下、ヒプムビ)は、上映中に合計5回行われる観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が決まるという、劇場映画として日本初の「投票型インタラクティブ映画」だ。

公開初週来場者特典

「SPECIAL GOLD DISC ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」

M1:「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」

作詞・作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整) 歌:Division All Stars

M2:「Before The Final D.R.B」

作詞:ALI-KICK 作曲・編曲:U-ICHI 歌:Division All Stars







来場者特典第2弾

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」MOVIE VISUAL CARD or「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」CHARACTER MESSAGE CARD[言の葉党 ver.](全4種ランダム)







来場者特典第3弾

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」CHARACTER MESSAGE CARD[Buster Bros!!!/MAD TRIGGER CREW/Fling Posse ver.](全9種ランダム)







来場者特典第4弾

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」CHARACTER MESSAGE CARD[麻天狼/どついたれ本舗/Bad Ass Temple ver.](全9種ランダム)







※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます

※無くなり次第終了となります。

※第2弾特典は異なるカード4種ランダムのうち、1枚のお渡しとなります。

「SPECIAL GOLD DISC ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」M1:「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」作詞・作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整) 歌:Division All StarsM2:「Before The Final D.R.B」作詞:ALI-KICK 作曲・編曲:U-ICHI 歌:Division All Stars来場者特典第2弾「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」MOVIE VISUAL CARD or「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」CHARACTER MESSAGE CARD[言の葉党 ver.](全4種ランダム)来場者特典第3弾「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」CHARACTER MESSAGE CARD[Buster Bros!!!/MAD TRIGGER CREW/Fling Posse ver.](全9種ランダム)来場者特典第4弾「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」CHARACTER MESSAGE CARD[麻天狼/どついたれ本舗/Bad Ass Temple ver.](全9種ランダム)※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます※無くなり次第終了となります。※第2弾特典は異なるカード4種ランダムのうち、1枚のお渡しとなります。





新曲6曲 Buster Bros!!!「Three Kings」

作詞/作曲:K DUB SHINE・Zeebra・DJ OASIS

編曲:DJ OASIS



MAD TRIGGER CREW「Choice Is Yours」

作詞:KOJIMA・KAI_SHiNE・HAN-KUN

作曲:山嵐・HAN-KUN

編曲:山嵐



Fling Posse「バラの束」

作詞/作曲:MCU・LITTLE・KREVA

編曲:KREVA



麻天狼「BLESS YOU」

作詞:SALU

作曲:SALU・JIGG

編曲:JIGG

Additional Arrange:MI



どついたれ本舗「笑門来福」

作詞:R-指定

作曲/編曲:DJ松永



Bad Ass Temple「シンジルチカラ」

作詞/作曲/編曲:HOME MADE 家族(KURO・MICRO・DJ U-ICHI)

Buster Bros!!!「Three Kings」作詞/作曲:K DUB SHINE・Zeebra・DJ OASIS編曲:DJ OASISMAD TRIGGER CREW「Choice Is Yours」作詞:KOJIMA・KAI_SHiNE・HAN-KUN作曲:山嵐・HAN-KUN編曲:山嵐Fling Posse「バラの束」作詞/作曲:MCU・LITTLE・KREVA編曲:KREVA麻天狼「BLESS YOU」作詞:SALU作曲:SALU・JIGG編曲:JIGGAdditional Arrange:MIどついたれ本舗「笑門来福」作詞:R-指定作曲/編曲:DJ松永Bad Ass Temple「シンジルチカラ」作詞/作曲/編曲:HOME MADE 家族(KURO・MICRO・DJ U-ICHI)

映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」

2025年2月21日(金)ROADSHOW!



2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。

バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。



「CtrlMovie」ダウンロード

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/ctrlmovie/id1069306593

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctrl.cinemaapp&hl=ja

2025年2月21日(金)ROADSHOW!2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。「CtrlMovie」ダウンロードApp Store:https://apps.apple.com/jp/app/ctrlmovie/id1069306593Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctrl.cinemaapp&hl=ja





全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されており、木村昴いわく「こんな映画いままで観たことないでしょ?僕はない!」とのことで、そんな彼がヒプムビの楽しみ方を一挙レクチャーするHow to 動画が公開された。投票は、専用のアプリCtrlMovie(https://ctrlmovie.com/)を起動し、上映開始前にスクリーンに映し出されたQRコードを読み込むだけでスタンバイOKとなる。なお、映画来場者特典として「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」と「Before The Final D.R.B」の2曲を収めた公開初週来場者特典CD「SPECIAL GOLD DISC ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」に続き、来場者特典第2弾・3弾・4弾の詳細も発表となった。いずれも映画館に足を運ばなければ手に入らない貴重な特典となっている。ヒプムビでは16曲に及ぶ新曲が登場するが、全6ディビジョン(イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ・ディビジョン)のうち、ラップバトル二回戦にあたるSecond StageにてFirst Stageを勝ち抜いた3ディビジョがそれぞれの新曲をパフォーマンスするという。Creepy NutsやKICK THE CAN CREWなど、豪華アーティスト陣が名を連ねたディビジョン新曲6曲は、すでに各種音楽配信サービスで配信中だ。◆映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」特設サイト