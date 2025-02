手頃な価格でサクッと飲める。秘密にしておきたい、横天満の隠れ家酒場（大阪・天満）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は天満にオープンしたスタンド酒場。店主のセンスあふれる創作料理とお酒が楽しめる、路地裏の新店です。

スタンド 流転(大阪・天満)

入り口 写真:お店から

2024年10月9日、天満駅と天神橋筋六丁目駅の真ん中、それぞれ徒歩約5分のところに、立ち飲み酒場「スタンド 流転」がオープンしました。天神橋筋から浪花町方面へ路地を入ると見えてくるネイビーの店構えが目印です。

店主 写真:お店から

店主の田中竜樹さんは、梅田の人気酒場「スタンド タイガーリリー」をはじめ、いくつかの飲食店を経て独立されました。

流転の「ネギま」 写真:お店から

お店でいただけるのは、ジャンルレスなオリジナル創作料理。想像をいい意味で裏切ってくれるメニューが多く、未知なるおいしさとの出会いに胸が高鳴ります。

シグネチャーメニューは「流転の『ネギま』」。鴨肉をコンフィにし、自家製ジェノベーゼソースを添えた自慢の一品です。

焼きサバとマスカルポーネのなめろう 出典:みー@関西グルメさん

「焼きサバとマスカルポーネのなめろう」も人気メニュー。サバの塩気とチーズの酸味が生み出す濃厚な旨みのハーモニーは、ワインとも相性抜群です。

ドリンク集合 写真:お店から

アルコールは、国産ホップを使ったサッポロ「SORACHI 1984」をはじめ、自家製酎ハイや国産ワインなど、多彩なラインアップ。1杯500〜600円と良心的な価格設定もありがたいですね。

内観 2階 写真:お店から

2階の座敷席限定で、MAX6時間飲み放題と料理が付いたお得なコース(5,500円)もあります。家飲みのように落ち着ける空間で、17:00から23:00までの営業時間中飲めるなんて感涙もの。セルフの飲み放題は、サッポロ赤星やデュワーズハイボール、酎ハイ数種、ワイン、梅酒、ソフトドリンクまで多様に揃います。

料理は、前菜盛り合わせから鶏のたたきなどの鮮鶏盛り合わせ、唐揚げや牛蒡の甘辛揚げなどの揚げ物盛り合わせ、豚バラ鍋に〆のうどんまで、お腹も満たされる内容。貸切も可能なので、お気軽にご相談を。

内観 1階 写真:お店から

1階の立ち飲みスペースは、こんな感じ。みんなとの距離が縮まりそうな、アットホームな雰囲気のスタンド酒場です。気さくな店主とのおしゃべりも楽しいので、お一人でもふらっと立ち寄るのもいいですね。

食べログレビュアーのコメント

鶏刺しよだれユッケ(数量限定) 出典:みー@関西グルメさん

『注文必須の流転のネギまや、鳥刺しよだれユッケ

焼きサバとマスカルポーネのなめろう

とかネーミングから予想できない、発想が凄い料理がたくさんで

見て、食べて楽しむことができました〜!

バナナチップも美味しかった

1階はスタンドで、2階は座敷でコースもあった!

コースめっちゃお得そうだったので利用してみたい』(みー@関西グルメさん)

ちょいアテ盛り(お1人様限定!) 出典:踊る院長さん

『次の予約があったのでちょい飲み利用

1人専用盛があったので注文

安過ぎ!!4種でしっかりした内容

これはお得過ぎる

そして4種とも料理が美味しい!!

店主さんも常連さんも良い感じで1人でも寂しくないお店

今でも人気だけど、更に人気店になって入れなくなる予感!!』(踊る院長さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆スタンド 流転住所 : 大阪府大阪市北区浪花町3-6TEL : 050-5595-2669

文:斎藤亜希

