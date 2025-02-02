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2日午後5時13分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、田村市、矢祭町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、それに大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□福島県
白河市　田村市　矢祭町
いわき市　福島広野町　楢葉町
富岡町　川内村　大熊町

■震度1
□福島県
福島市　郡山市　須賀川市
二本松市　福島伊達市　本宮市
川俣町　大玉村　鏡石町
天栄村　泉崎村　棚倉町
石川町　玉川村　浅川町
古殿町　小野町　南相馬市
双葉町　浪江町　葛尾村
飯舘村

□宮城県
角田市　岩沼市

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　小美玉市
城里町　東海村　大子町
土浦市　石岡市　筑西市
桜川市

□栃木県
宇都宮市　那須烏山市　芳賀町
栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。