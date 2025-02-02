福島県で最大震度2の地震 福島県・白河市、田村市、矢祭町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村
2日午後5時13分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、田村市、矢祭町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、それに大熊町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□福島県
白河市 田村市 矢祭町
いわき市 福島広野町 楢葉町
富岡町 川内村 大熊町
■震度1
□福島県
福島市 郡山市 須賀川市
二本松市 福島伊達市 本宮市
川俣町 大玉村 鏡石町
天栄村 泉崎村 棚倉町
石川町 玉川村 浅川町
古殿町 小野町 南相馬市
双葉町 浪江町 葛尾村
飯舘村
□宮城県
角田市 岩沼市
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市
城里町 東海村 大子町
土浦市 石岡市 筑西市
桜川市
□栃木県
宇都宮市 那須烏山市 芳賀町
栃木那珂川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。