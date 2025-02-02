2日午後5時13分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、田村市、矢祭町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、それに大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□福島県

白河市 田村市 矢祭町

いわき市 福島広野町 楢葉町

富岡町 川内村 大熊町

■震度1

□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

二本松市 福島伊達市 本宮市

川俣町 大玉村 鏡石町

天栄村 泉崎村 棚倉町

石川町 玉川村 浅川町

古殿町 小野町 南相馬市

双葉町 浪江町 葛尾村

飯舘村



□宮城県

角田市 岩沼市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市

城里町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 筑西市

桜川市



□栃木県

宇都宮市 那須烏山市 芳賀町

栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。