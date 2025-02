【タリーズコーヒー×トムとジェリー】人気コラボから春を感じる第6弾が登場♡

タリーズコーヒージャパンでは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、世界中で愛され続けている名作「トムとジェリー」とのコラボアイテムを、2025年2月5日(水)より発売いたします。また、タリーズコーヒー 公式楽天市場店にもアイテムを展開。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

トムとジェリーとのコラボアイテムが登場

世界で愛され続けている名作「トムとジェリー」とのコラボアイテムが、タリーズコーヒーから発売されます。

2020年から続いている人気のコラボレーションで、今回で第6弾となります。

“Time for coffee! Be happy!”をテーマにした、春の訪れを感じる桜と合わせたドリンクやスイーツなどが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【トムとジェリー】コラボドリンクが登場

桜舞う ハニークリームラテ/&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー

左 価格:Tallサイズのみ・705円(税込)/右 価格:Tallサイズのみ・705円(税込)

このコラボドリンクを1杯購入すると、+990円(税込)でコラボスリーブが1点付けられます。

トムとジェリー もふもふスリーブ (トム)/トムとジェリー もふもふスリーブ (ジェリー)

トムとジェリー もふもふスリーブ(トム):2月5日(水)~

トムとジェリー もふもふスリーブ(ジェリー):2月12日(水)~

※2月5日(水)のみ、お1人様につき対象ドリンク2杯まで

【トムとジェリー】コラボフード&グッズも必見

1 トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ 価格:420円(税込)

2 トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド 価格:495円(税込)

3 とむとじぇりーごっこ プチグミ いちご味 価格:345円(税込)

4 トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ 価格:390円(税込)

5 とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー 価格:390円(税込)

6 トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース 価格:555円(税込)

7 とむとじぇりーごっこ さくらミニロール もも&いちご 価格:390円(税込)

1 トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ 価格:2,180円(税込)

2 トムとジェリー ダブルグラス 価格:2,900円(税込)

3 トムとジェリー ハンドルボトル 価格:3,990円(税込)

4 トムとジェリー グロサリートート(ジェリー) 価格:3,190円(税込)

5 マイルド10 価格:1,395円(税込)/200g

6 タリーズジップス シングルサーブ マイルド101 価格:1,600円(税込)[8P/箱]

7 タリーズジップス シングルサーブ マイルド101 価格:1,420円(税込)[3P/ポーチ付き]

8 トムとジェリー タリーズカード&カラビナ付きマルチケース 価格:1,680円~(税込)

9. トムとジェリー マグキャップ(ほっこりタイム) 価格:1,800円(税込)

トムとジェリー シースルーマルチバッグ

価格:2,580円(税込)

トムとジェリー ステンレスマグタンブラー (ジェリー)



価格:3,700円(税込)

トムとジェリー シースルーコースター(サーバー)

価格:1,480円(税込)

トートバッグやグラス、マルチケースなど、「トムとジェリー」のキャラクターをデザインしたアイテムが多数登場。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

【トムとジェリー】コラボアイテムを試してみて

タリーズコーヒーから発売される、名作「トムとジェリー」との人気コラボ第6弾のアイテムをご紹介しました。

春の訪れを感じる桜をデザインしたアイテムは、送別のプレゼントや春のギフトにもおすすめです。

限定のフードやドリンクも登場するので、「トムとジェリー」のファンは必見!ぜひこの機会にチェックしてみてください。